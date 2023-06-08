"Слава Украине!": хакеры нанесли удар по российской банковской системе — СМИ

Киберзащита россиян продолжает оставаться не на лучшем уровне

На российские сайты снова произошла мощная хакерская атака. В этот раз под удар фактически попала российская банковская система, а также сайт Московского Двора Свято-Троицкой Сергеевой Лавры. В результате этой атаки все они тем или иным образом прославляют ВСУ и желают им удачи во время контрнаступления.

Об этом в четверг, 8 июня, вечером сообщает украинское интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

Так, хакерам удалось сломать сайт московского провайдера АО "Инфотел", отвечающего за взаимодействие Центробанка россии с другими юридическими лицами в рф (банки, интернет-магазины, кредитные организации и т.п.).

"Из-за кибератаки основные банки россии и кредитные организации по всей рф не имеют доступа к банковским системам и не могут производить платежи. Также возможны перебои со связью в Москве", — говорится в заметке на сайте издания.

Также опубликован список российских сайтов, на которых силами хакеров размещен контент в поддержку ВСУ, описание, кто и зачем начал войну:

Что касается сайта Московского Двора Свято-Троицкой Сергеевой Лавры (lavra-podvorie.ru), то на нем разместили благословение контрнаступления ВСУ. Ранее хакеры также обошлись и с сайтом патриарха РПЦ Кирилла.

Хакеры взломали сайт московского монастыря

Как сообщалось, это уже далеко не первый случай, когда хакеры атакуют российские сайты и государственные учреждения. Так еще в начале февраля украинские хакеры взломали организованный МИД россии брифинг по вопросам кибербезопасности для стран Африки и обвинили рф в терроризме и ведении колониальной войны, а затем спели гимн Украины.