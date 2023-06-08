"Слава Україні!": хакери нанесли удар по російській банківській системі - ЗМІ

Рівень кіберзахисту у росіян продовжує залишатись не на кращому рівні

На російські сайти знову відбулася потужна хакерська атака. Цього разу під удар фактично потрапила російська банкіська система, а також сайт Московського Подвір’я Свято-Троїцької Сергіївої Лаври. Внаслідок цієї атаки всі вони тим чи іншим чином прославляють ЗСУ та бажають їм успіху під час контрнаступу.

Про це в четвер, 8 червня, ввечері повідомляє українське інтернет-видання "Економічна правда" з посиланням на власні джерела.

Так, хакерам вдалося зламати сайт московського провайдера АО "Інфотел", який відповідає за взаємодію Центробанку росії з іншими юридичними особами в рф (банки, інтернет-магазини, кредитні організації тощо).

"Через кібератаку основні банки Росії та кредитні організації по всій РФ не мають доступу до банківських систем та не можуть проводити платежі. Також можливі перебої зі зв’язком у Москві", — йдеться у замітці на сайті видання.

Також опубліковано перелік російських сайтів, на яких силами хакерів розміщений контент на підтримку ЗСУ, опис, хто і навіщо розпочав війну:

Що ж до сайту Московського Подвір’я Свято-Троїцької Сергіївої Лаври (lavra-podvorie.ru), то на ньому розмістили "благословіння контрнаступу ЗСУ". Раніше хакери так само обійшлися і з сайтом патріарха РПЦ Кіріла.

Хакери зламали сайт московського монастиря

Як повідомлялося, це вже далеко не перший випадок, коли хакери атакують російські сайти і державні установи. Так ще на початку лютого українські хакери зламали організований МЗС рф брифінг з питань кібербезпеки для країн Африки та звинуватили росію у тероризмі та веденні колоніальної війни, а потім заспівали гімн України.