Миллион и больше: стало известно, сколько получают руководители "Ощадбанка"
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Самым высокооплачиваемым сотрудником Ощадбанка оказался вовсе не его глава
Чуть больше 1 миллиона гривен заработал в виде зарплаты от "Ощадбанка" председатель его правления Сергей Наумов. Однако при этом один из его заместителей оказался даже богаче своего руководителя, так как заработал чуть меньше 1,5 млн грн.
Таблицу с заработной платой руководства "Ощадбанка" на своей странице в Facebook выложил журналист Сергей Лямец отметив, что уровень зарплат примерно соответствует государственному же Приватбанку – от 11 800 до 37 000 долларов в эквиваленте.
Как видно из таблицы, больше всего в "Ощадбанке" в сентябре заработал даже не председатель правления Сергей Наумов – 1 млн 79 тысяч 878 гривень, а один из его замов и того больше – 1 млн 481 тысячу гривень. Самая же маленькая у одного из замов Наумова составила 471,5 тысячу гривень.
Любопытно, что по данным СМИ, "Ощадбанк" резко улучшил свои финансовые показатели, так если за первое полугодие 2022 года он получил убыток в 4 млрд грн, то по итогам 9 месяцев уже появилась прибыль в 2,74 млрд грн. Это случилось благодаря переоценке от сделок купли-продажи за три квартала, которая составила 8,76 млрд грн, вероятнее всего при сделках с гособлигациями.
"Пока в "Ощаде" работают уважаемые люди, не могу сказать о них плохого слова. Но миллиардные кредиты списаны, и это железный факт. Еще пару лет назад доля так называемых "плохих кредитов" (NPL) в госбанке была где-то 50%, а теперь – уже около 30%. Согласно стратегии банка, к концу 2024 г. объем такой задолженности должен составлять менее 10%. Куда она должна деться? В идеале, украденные деньги нужно вернуть, "догнав" коррупционеров через силовые органы. В реальности, никто никого не "догоняет". Деньги выводят на забалансовые счета, от глаз подальше", — прокомментировал зарплаты руководства "Ощадбанка" сам Лямец.
Добавим, что осенью "Ощадбанк" потерял статус самого надежного банка Украины, теперь государство гарантирует вкладчикам не всю сумму вклада, а лишь 600 тысяч гривень.