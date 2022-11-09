Миллион и больше: стало известно, сколько получают руководители "Ощадбанка"

Самым высокооплачиваемым сотрудником Ощадбанка оказался вовсе не его глава

Чуть больше 1 миллиона гривен заработал в виде зарплаты от "Ощадбанка" председатель его правления Сергей Наумов. Однако при этом один из его заместителей оказался даже богаче своего руководителя, так как заработал чуть меньше 1,5 млн грн.

Таблицу с заработной платой руководства "Ощадбанка" на своей странице в Facebook выложил журналист Сергей Лямец отметив, что уровень зарплат примерно соответствует государственному же Приватбанку – от 11 800 до 37 000 долларов в эквиваленте.

Как видно из таблицы, больше всего в "Ощадбанке" в сентябре заработал даже не председатель правления Сергей Наумов – 1 млн 79 тысяч 878 гривень, а один из его замов и того больше – 1 млн 481 тысячу гривень. Самая же маленькая у одного из замов Наумова составила 471,5 тысячу гривень.

Зарплаты руководства Ощадбанка за сентябрь

Любопытно, что по данным СМИ, "Ощадбанк" резко улучшил свои финансовые показатели, так если за первое полугодие 2022 года он получил убыток в 4 млрд грн, то по итогам 9 месяцев уже появилась прибыль в 2,74 млрд грн. Это случилось благодаря переоценке от сделок купли-продажи за три квартала, которая составила 8,76 млрд грн, вероятнее всего при сделках с гособлигациями.

"Пока в "Ощаде" работают уважаемые люди, не могу сказать о них плохого слова. Но миллиардные кредиты списаны, и это железный факт. Еще пару лет назад доля так называемых "плохих кредитов" (NPL) в госбанке была где-то 50%, а теперь – уже около 30%. Согласно стратегии банка, к концу 2024 г. объем такой задолженности должен составлять менее 10%. Куда она должна деться? В идеале, украденные деньги нужно вернуть, "догнав" коррупционеров через силовые органы. В реальности, никто никого не "догоняет". Деньги выводят на забалансовые счета, от глаз подальше", — прокомментировал зарплаты руководства "Ощадбанка" сам Лямец.

Добавим, что осенью "Ощадбанк" потерял статус самого надежного банка Украины, теперь государство гарантирует вкладчикам не всю сумму вклада, а лишь 600 тысяч гривень.