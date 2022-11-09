Мільйон і більше: стало відомо, скільки отримують керівники "Ощадбанку"

Найвище оплачювальним працівником Ощадбанку виявився зовсім не його голова

Трохи більше ніж 1 мільйон гривень заробив у вигляді зарплати від "Ощадбанку" голова його правління Сергій Наумов. Однак при цьому один із його заступників виявився навіть багатшим за свого керівника, оскільки заробив трохи менше 1,5 млн грн.

Таблицю із заробітною платою керівництва "Ощадбанку" на своїй сторінці у Facebook виклав журналіст Сергій Лямець зазначивши, що рівень зарплат приблизно відповідає державному Приватбанку – від 11 800 до 37 000 доларів в еквіваленті.

Як видно з таблиці, найбільше в "Ощадбанку" у вересні заробив навіть не голова правління Сергій Наумов – 1 млн 79 тисяч 878 гривень, а один із його заступників і того більше – 1 млн 481 тисяч гривень. Найменша ж у одного із заступників Наумова склала 471,5 тисячі гривень.

Зарплати керівництва Ощадбанку за вересень

Цікаво, що за даними ЗМІ, "Ощадбанк" різко покращив свої фінансові показники, тому якщо за перше півріччя 2022 року він отримав збиток у 4 млрд грн, то за підсумками 9 місяців уже з’явився прибуток у 2,74 млрд грн. Це сталося завдяки переоцінці від угод купівлі-продажу за три квартали, що склала 8,76 млрд грн, найімовірніше при операціях з держоблігаціями.

"Поки в "Ощаді" працюють шановні люди, не можу сказати про них поганого слова. Але мільярдні кредити списані, і це залізний факт. Ще кілька років тому частка так званих "поганих кредитів" (NPL) у держбанку була десь 50%, а тепер — вже близько 30%. Згідно з стратегією банку, до кінця 2024 р. обсяг такої заборгованості повинен становити менше 10%. В ідеалі, вкрадені гроші потрібно повернути, "наздогнавши" корупціонерів через силові органи., ніхто нікого не "наздоганяє". Гроші виводять на позабалансові рахунки, від очей подалі", — прокоментував зарплати керівництва "Ощадбанку" сам Лямець.

Додамо, що восени "Ощадбанк" втратив статус найнадійнішого банку України, тепер держава гарантує вкладникам не всю суму вкладу, а лише 600 тисяч гривень.