Жить стало лучше? НБУ обнадежил украинцев экономическим отчетом

Набанк говорит о снижении темпов подорожания, правда есть одно но

Национальный банк Украины заявил, что рост инфляции и потребительских цен происходит медленнее, чем ожидалось ранее, чему способствуют ряд моментов в отечественной экономике.

Об этом говорится в очередном ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июнь 2023 года.

Так, по версии аналитиков Нацбанка, замедление инфляции объясняется достаточным предложением продовольствия и топлива, укреплением гривны к доллару и улучшением ожиданий населения. Также позитивно влияет ситуация на валютном рынке и слабый потребительский спрос, а также стабильная ситуация в энергетике.

Цены растут медленнее чем думали

Сильнее всего, по данным НБУ, дорожали яйца и мясо, поскольку их производство упало, а импорт — весьма слабый. При этом куда меньше дорожают молочные продукты, подсолнечное масло и сахар, а цены на крупу даже упали. Это объясняется падением мировых цен на эти товары и запрет на транзит продуктов через страны ЕС.

Помогло то, что всего хватает

Также меньше дорожает топливо, что стабилизировало транспортные расходы и как следствие — цену товаров. Теневой рынок сигарет тоже способствовал сдерживанию роста цены "официальных" табачных изделий, подчеркнули в НБУ, а регулирование тарифов ЖКХ помогало не расти инфляции.

Правда из-за тарифов на ЖКХ инфляция может вырасти

Впрочем, вряд ли надеждам украинцев на улучшение жизни суждено сбыться. Уже в июне тарифы на услуги ЖКХ выросли, поскольку Кабмин принял решение о подорожании электроэнергии для населения с 1,44 до 2,64 грн за киловатт.