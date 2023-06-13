Зовсім нахабніли: НБУ загрожує банкам карами за свавілля з валютою, але не слухає навіть Ощадбанк

Банкам потрібні лише ідеальні купюри та заробіток на неідеальних у 30% комісії.

В останні дні багато українців масово стикаються із ситуацією, коли при обміні валюти з них вимагають "комісію" в 10-30%, якщо купюра має не ідеальний вигляд. Навіть якщо на ній просто стоїть маленька цятка або напис ручкою.

Таку історію на своїй сторінці у Facebook розповіла підприємниця Ганна Бєлінська. За її словами, їй "пощастило" стати володаркою купюри в 100 доларів, які обмінники вважають "зношеними" та відмовляються міняти інакше, ніж із "комісією".

У ході розпитувань в Ощадбанку Ганні вдалося дізнатися, що сама фінансова установа обміну зношених купюр не виробляє, оскільки з вересня 2022 року є внутрішнє розпорядження щодо банку із забороною приймати купюри з ознаками зносу або пошкоджень. Це пояснювалося неможливістю вивезення таких купюр із країни для обміну в країну-емітент через воєнний стан.

Простіше кажучи, банк, приймаючи таку купюру, не зможе її обміняти і якось реалізувати, вона в нього ляже мертвим вантажем до закінчення воєнного стану.

"Тоді я знову звернулася до підтримки Ощадбанку з приводу роз’яснень. Цього разу вони не захотіли спілкуватися зі мною онлайн і передзвонили. Там мила дівчина мені сказала, що служба підтримки Ощадбанку не знає, що відбувається в офісі та відділеннях, вони можуть отримувати внутрішні розпорядження. з запізненням.Але стоп!Розпорядження було видано у вересні 2022 року!І все одно повз, тому що вони нічого не знають, а можуть лише консультувати з послуг банку, інформація про які і так є на сайті», — обурилася Ганна ситуацією, що склалася.

Додатковою проблемою став той факт, що, за словами Бєлінської, у Приватбанку та Монобанку також не дають покласти гроші на рахунок, це можна зробити через касу, де знову ж таки цю купюру можуть визнати непридатною.

Але найгірше, що не приймають валюту і термінали самообслуговування того ж Приватбанку, тобто, власник таких "неідеальних" 100 доларів залишається фактично без грошей.

НБУ загрожує, але його не слухають

Цікаво, що проблема з обміном таких купюр, незважаючи на внутрішнє розпорядження Ощадбанку від вересня-2022, яскраво виявилася на початку червня.

Навіть голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев на своєму Telegram-каналі обурився такою позицією банків, коли за добу скарг на такі "комісії" надійшло понад 400.

"Велика кількість скарг стосується і порушень з боку державних банків. Поряд із цим більша кількість скарг на нелегальні обмінники (увага, МВС!). Обговорили з керівництвом Нацбанку. Державні банки та фінансові компанії днями отримують жорсткі попередження про неприпустимість такої поведінки. Для тих, хто не зрозуміє, за попередженнями будуть санкції", — пригрозив нардеп.

Ситуація набула такого масштабу, що ще в суботу, 10 червня, Національний банк України ухвалив роз’яснення, в якому прописав, що якщо на банкноті існують ознаки значного зношування, змінювати її слід у уповноважених установах, які мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

Значні ушкодження – це:

розірвані (розрізані) на частини;

із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові або текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично змінні елементи захисту, захисні стрічки);

зі зміненим початковим кольором паперу та/або зображень;

з локальними забрудненнями (плямами), включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, включаючи папери, що викликають люмінесценцію, в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, старі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

мають очевидні друкарські недоліки.

При цьому якщо купюра має незначні ознаки зносу, то встановлювати будь-які обмеження на її обмін прямо заборонено, як і обмеження купюр, які були випущені до 1996 року.

Незначними ознаками зношування вважаються:

локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості;

відбитки штампів/печаток, написи, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм2;

плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм;

надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук завдовжки до 3 мм;

отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук, діаметром не більше 1 мм кожен.

У разі відмови банками обміну купюр іноземної валюти, яка підпадає під визначення незначного зношування або доларів до 1996 року випуску, в НБУ закликали українців звертатися зі скаргами.

За результатами скарг у НБУ пообіцяли перевірки з покаранням винних, якщо буде виявлено порушення. Усі ці погрози Нацбанк дав ще 10 червня, але Ганна Бєлінська написала про свій випадок 12 червня, тобто не виключено, що рекомендації нацрегулятора, як і раніше, ігнорують навіть у державному Ощадбанку.

Раніше в НБУ заспокоїли українців, що інфляція в країні сповільнюється, тобто ціни на товари та послуги зростають уже не так швидко, як раніше, але й не зупиняються.