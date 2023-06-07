Жити стало краще? НБУ обнадіяв українців економічним звітом

Банк говорить про зниження темпів подорожчання, правда є одне але

Національний банк України заявив, що зростання інфляції та споживчих цін відбувається повільніше, ніж очікувалося раніше, чому сприяють низка моментів у вітчизняній економіці.

Про це йдеться у черговому щомісячному макроекономічному та монетарному огляді НБУ за червень 2023 року.

Так, за версією аналітиків Нацбанку, уповільнення інфляції пояснюється достатньою пропозицією продовольства та палива, зміцненням гривні до долара та покращенням очікувань населення. Також позитивно впливає ситуація на валютному ринку та слабкий споживчий попит, а також стабільна ситуація в енергетиці.

Ціни зростають повільніше, ніж думали

Найсильніше, за даними НБУ, дорожчали яйця та м’ясо, оскільки їх виробництво впало, а імпорт дуже слабкий. При цьому значно менше дорожчають молочні продукти, олія та цукор, а ціни на крупу навіть впали. Це пояснюється падінням світових цін на ці товари та заборона на транзит продуктів через країни ЄС.

Допомогло те, що всього вистачає

Також менше дорожчає паливо, що стабілізувало транспортні витрати та як наслідок — ціну товарів. Тіньовий ринок цигарок теж сприяв стримуванню зростання ціни "офіційних" тютюнових виробів, наголосили в НБУ, а регулювання тарифів ЖКГ допомагало не зростати інфляції.

Щоправда через тарифи на ЖКГ інфляція може зрости

Втім, навряд чи сподіванням українців на покращення життя судилося здійснитися. Вже у червні тарифи на послуги ЖКГ зросли, оскільки Кабмін ухвалив рішення про подорожчання електроенергії для населення з 1,44 до 2,64 грн за кіловат.