Национализация Сбербанка: куда девались "государственные" 9 млрд гривен

Используя их банкиры заработали минимум 850 миллионов гривен

Украина богата финансовыми "талантами", правда, некоторых из них правоохранители давно бы хотели увидеть в зале суда. Но пока они успешно проворачивают сомнительные операции с государственными ценными бумагами. Причем обычно – чужими.

Так, "Зеркало недели" сообщило об операции финансовой компании ICU, сумевшей извлечь выгоду из национализации в Украине российского "Сбербанка".

Миллиарды на "аренде" ОВГЗ "Сбербанка"

Так, при переводе активов российского банка в собственность украинского государства самой надежной его частью считались более 9 млрд грн, вложенные в облигации государственного внутреннего займа (ОВГЗ), причем в Фонд гарантирования вкладов физлиц эти ценные бумаги не попали.

Как пишет ZN.UA, ОВГЗ находились под арестом у компании ICU ("Инвестиционный капитал Украина"), управляемой Макаром Пасенюком и Константином Стеценко, весьма известными в финансовых кругах Украины финансовых управляющих.

Макар Пасенюк и Константин Стеценко Источник - ZN.UA

Дело в том, что именно ICU обслуживал операции "Сбербанка" и после того, как активы российского банка были национализированы, но без ОВГЗ, фактическим их владельцем и стала сама же компания. Именно ICU как фактическому держателю ценных бумаг идут и погашения ОВГЗ из госбюджета на сумму более 9 млрд грн, и проценты по ним.

Причем полученные средства были вложены в депозитарные сертификаты НБУ, что принесло ICU, по подсчетам журналистов, 850 млн грн (цена 3500 популярных у бойцов ВСУ дронов DJI Mavic 3), из которых 580 млн получили лично Пасенюк и Стеценко.

Такая операция стала возможной благодаря ходатайству прокуратуры Подольского района столицы, через суд добившейся ареста тех самых ОВГЗ, а фактически — передавшей их пусть не в собственность, но в пользование ICU. И это несмотря на то, что уже 25 февраля активы "Сбербанка" были переданы в Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Суд арестовал ОВГЗ не отдав их государству Источник - ZN.UA

Пока что подобной деятельностью Макара Пасенюка и Константина Стеценко заинтересовалось только НБУ, пишет ZN.UA, и то весьма условно. В Нацбанке не поддержали выдачу премии обоим финансистам, назвав это "конфликтом интересом", ведь премия была выдана банком "Авангард", который принадлежит ICU Holdings Limited, владельцами которой и выступает дуэт Пасенюк-Стеценко.

Но на деле это далеко не единственный подобный пример финансовой деятельности финансистов и компании ICU.

Полтора миллиарда долларов Януковича для ICU и другие сомнительные операции компании

"Конфискацией века" назвали возврат Украине 1,5 млрд долл., выведенных из страны во времена президентства Виктора Януковича, когда генеральным прокурором был Юрий Луценко. Правда, тогда выяснилось, что эти средства были вложены в ОВГЗ.

Как утверждало следствие, похищаемые из украинской экономики средства "младоолигарх" Сергей Курченко через десятки офшорных компаний вкладывал в ОВГЗ. И, как писала "Украинская правда", покупка государственных ценных бумаг шла через компанию ICU.

Таким образом, ICU могла стать соучастником в отмывании средств, добытых преступной организацией Курченко, но никаких последствий для компании тогда это не имело.

Другая сомнительная операция на рынке ОВГЗ с участием ICU, по мнению СБУ, проходила в 2012-2017 годах. Как пишет РБК-Украина, в спецслужбе отметили, что некоторые физлица покупали облигации по низкой цене и продавали по заметно более высокой, что выглядело довольно странно.

Одни участники сделки получали убытки, а другие — сверхприбыль, что следствие трактовало как сговор для получения легального инвестиционного дохода, да еще и без налогообложения. Впрочем, следствие доказать что-либо не смогло и это было закономерно.

Финансисты Порошенко – в чем секрет успеха Пасенюка и Стеценко

Секрет такого успеха на финансовом рынке ICU довольно прост, ведь ее учредителем является экс-глава НБУ времен президентства Петра Порошенко – Валерия Гонтарева. После ухода на госслужбу руководить компанией и остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

К ним же якобы перешла и обязанность контролировать финансовые потоки компаний Петра Порошенко. Во всяком случае именно Пасенюка в своем интервью "Украинской правде" Михеил Саакашвили называл "инвестиционным банкиром" Порошенко.

С такими высокими покровителями дуэту Макара Пасенюка и Константина Стеценко, действительно, можно было не обращать внимание на суету правоохранителей.

Тем временем следователи и детективы НАБУ занялись экс-нардепом Украины Василием Хмельницким, за которым также стоит немало скандалов.