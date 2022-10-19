Курс доллара и НБУ – как депозитарные сертификаты Нацбанка могут обрушить гривну

НБУ нашел новый способ влиять на курс доллара

Более 274 миллиардов свободных гривен банков сегодня лежат в НБУ на депозитарных сертификатах, а скоро будет 300 миллиардов. На все эти средства Нацбанк начисляет доходность в 23% годовых, что делает этот финансовый инструмент самым выгодным для банковской системы.

Эта ситуация, как объяснил "Телеграфу" экономический эксперт Алексей Кущ, может повлиять на курс доллара, правда весьма непрямым путем.

По его словам, вложения банками гривны в депозитарные сертификаты НБУ ограничивает приток гривны на валютный рынок, спекуляции на нем, а значит, и рост курса доллара, для покупки которого клиенты будут готовы переплачивать гривну.

В этом смысле сертификаты играют позитивную роль при борьбе за курс доллара, но в целом их применение в качестве инструмента сдерживания доллара, как считает эксперт, дает лишь опосредованный эффект и неэффективно.

"Чтобы выплатить эти 23% по сертификатам НБУ вынуждено будет снова печатать новую гривну, которую надо будет снова выводить в сертификаты, а для оплаты по ним снова печатать новые банкноты и так по кругу, но пока будет работать печатный станок это не остановится", — говорит эксперт.

В целом же Алексей Кущ оценивает подобную деятельность НБУ как вредную, способствующую лишь сверхдоходам банковской системы.

Пока же по прогнозам экспертов курс доллара в Украине продолжает оставаться стабильным.