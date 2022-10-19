Курс долара та НБУ – як депозитарні сертифікати Нацбанку можуть обрушити гривню

НБУ знайшов новий спосіб впливати на курс долара

Понад 274 мільярди вільних гривень банків сьогодні лежать у НБУ на депозитарних сертифікатах, а скоро буде 300 мільярдів. На всі ці кошти Нацбанк нараховує прибутковість у 23% річних, що робить цей фінансовий інструмент найвигіднішим для банківської системи.

Ця ситуація, як пояснив "Телеграфу" економічний експерт Олексій Кущ, може вплинути на курс долара, щоправда, непрямим шляхом.

За його словами, вкладення банками гривні в депозитарні сертифікати НБУ обмежує приплив гривні на валютний ринок, спекуляції на ньому, а отже, і зростання курсу долара, для купівлі якого клієнти будуть готові переплачувати гривню.

У цьому сенсі сертифікати відіграють позитивну роль при боротьбі за курс долара, але в цілому їхнє застосування як інструмент стримування долара, як вважає експерт, дає лише опосередкований ефект і неефективно.

"Щоб виплатити ці 23% за сертифікатами НБУ вимушено знову друкуватиме нову гривню, яку треба буде знову виводити в сертифікати, а для оплати по них знову друкувати нові банкноти і так по колу, але поки працюватиме друкарський верстат це не зупиниться", — каже експерт.

Загалом Олексій Кущ оцінює подібну діяльність НБУ як шкідливу, що сприяє лише надприбуткам банківської системи.

Поки ж за прогнозами експертів, курс долара в Україні продовжує залишатися стабільним.