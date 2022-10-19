Доллар предсказуем: аналитик спрогнозировал курс в Украине до конца недели

Курс наличного доллара в банках и обменниках будет отличаться

Курс доллара в Украине несмотря на удары россиян по энергосистеме остается относительно стабильным — этого удалось достичь, в том числе и наполнением рынка наличным долларом. Прогноз курса валюты до конца рабочей недели обещает доллар на примерно текущем уровне, максимальный рост на черном рынке ожидается до 41,3 грн.

Аналитик Алексей Козырев на сайте "Минфин" отмечает, что наличного дефицита не ожидается и это страхует гривну. Евро будет все еще дешевле чем доллар. Банки, по прогнозу Козырева дают коридор наличного доллара в 39,1 — 41,7 грн, евро — 37,6 — 40,7 грн. На наличном рынке коридор купли-продажи:

для доллара 39,8 — 41,3 грн,

для евро — 37,8 до 40,05 грн.

Он также призывает быть внимательными к ценникам купли/продажи валюты в течение дня — она может меняться при усилении волатильности пары доллар евро по мере приближения даты заседания Центробанка. По состоянию на утро 19 октября доллар остался в пределах до 41 грн на черном рынке.

Курс валют в Украине на черном рынке

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине бизнес настроен не радужно — предприниматели ожидают девальвации гривны. Стоимость доллара будет расти, но плавно, считает аналитик Александр Кущ, отмечая, что доллар остается привлекательной валютой для вложения.