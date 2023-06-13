Украина может вскоре получить деньги с продажи "Челси" Абрамовичем

Средства пока заморожены на банковском счете

Правительство Великобритании и специальный фонд уже в скором времени ожидают получить деньги от прошлогодней продажи "Челси" российским олигархом Романом Абрамовичем, чьи активы также намерена конфисковать Канада.

Об этом в Twitter сообщает журналист Бен Джейкобс. По его данным, Лондон хочет, чтобы Украина получила эти деньги как можно быстрее, особенно учитывая недавний взрыв россией плотины на Каховской ГЭС.

"Челси" - "Ньюкасл". Видео голов и обзор матча последнего тура АПЛ

Отмечается, что средства заморожены на банковском счете в Великобритании после того, как Управление по применению финансовых санкций (OFSI) выдало лицензию, разрешающую Абрамовичу продать "Челси", а без лицензии OFSI их нельзя переместить или использовать.

Журналист объясняет задержку "очень сложным процессом" по созданию фонда для управления и распределения этих денег на гуманитарные цели в Украине.

Поэтому как только фонд будет создан практически и юридически, он должен получить лицензию для перевода средств, после чего британское правительство оценит процесс с точки зрения риска обхода санкций.

Ранее появилась информация, что Абрамович отдаст Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов), которые получил от продажи футбольного клуба "Челси".

Напомним, что российский олигарх был членом переговорной делегации от россии и несколько раз весной 2022 года приезжал в Киев. Его участие в переговорах и визит в столицу подтвердил лично президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Телеграфа".