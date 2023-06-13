Україна може незабаром отримати гроші з продажу "Челсі" Абрамовичем

Кошти поки що заморожені на банківському рахунку

Уряд Великобританії та спеціальний фонд вже незабаром очікують на отримання грошей від торішнього продажу "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем, активи якого також має намір конфіскувати Канада.

Про це в Twitter повідомляє журналіст Бен Джейкобс. За його даними, Лондон хоче, щоб Україна отримала ці гроші якнайшвидше, особливо з огляду на нещодавний підрив росією греблі на Каховській ГЕС.

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Зазначається, що кошти заморожені на банківському рахунку у Великій Британії після того, як Управління із застосування фінансових санкцій (OFSI) видало ліцензію, що дозволяє Абрамовичу продати "Челсі", а без ліцензії OFSI їх не можна перемістити або використовувати.

Журналіст пояснює затримку "дуже складним процесом" щодо створення фонду для управління та розподілу цих грошей на гуманітарні цілі в Україні.

Тому щойно фонд буде створено практично та юридично, він має отримати ліцензію для переказу коштів, після чого британський уряд оцінить процес з погляду ризику обходу санкцій.

Раніше з’явилася інформація, що Абрамович віддасть Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів), які отримав від продажу футбольного клубу "Челсі".

Нагадаємо, що російський олігарх був членом переговорної делегації від росії і кілька разів навесні 2022 року приїжджав до Києва. Його участь у переговорах та візит до столиці підтвердив особисто президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання "Телеграфа".