Націоналізація Ощадбанку: куди поділися "державні" 9 млрд гривень

Використовуючи їх банкіри заробили щонайменше 850 мільйонів гривень.

Україна багата на фінансові "таланти", щоправда, деяких із них правоохоронці давно б хотіли побачити в залі суду. Але поки що вони успішно провертають сумнівні операції з державними цінними паперами. Причому зазвичай чужими.

Так, "Дзеркало тижня" повідомило про операцію фінансової компанії ICU, яка зуміла отримати вигоду з націоналізації в Україні російського "Сбербанку".

Мільярди на "оренді" ОВДП "Сбербанку"

Так, при переведенні активів російського банку у власність української держави найнадійнішою його частиною вважалися понад 9 млрд грн, вкладені в облігації державної внутрішньої позики (ОВДП), причому у Фонд гарантування вкладів фізосіб ці цінні папери не потрапили.

Як пише ZN.UA, ОВДП перебували під арештом у компанії ICU ("Інвестиційний капітал Україна"), керованої Макаром Пасенюком та Костянтином Стеценком, дуже відомими у фінансових колах України фінансових керуючих.

Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко Джерело — ZN.UA

Справа в тому, що саме ICU обслуговував операції "Сбербанку" і після того, як активи російського банку були націоналізовані, але без ОВДП, фактичним їх власником і стала сама компанія. Саме ICU як фактичному власнику цінних паперів йдуть і погашення ОВДП з держбюджету на суму понад 9 млрд грн, та відсотки за ними.

Причому отримані кошти були вкладені в депозитарні сертифікати НБУ, що принесло ICU, за підрахунками журналістів, 850 млн грн (ціна 3500 популярних у бійців ЗСУ дронів DJI Mavic 3), з яких 580 млн отримали особисто Пасенюк та Стеценко.

Така операція стала можливою завдяки клопотанням прокуратури Подільського району столиці, яка через суд домоглася арешту тих самих ОВДП, а фактично передала їх нехай не у власність, але в користування ICU. І це незважаючи на те, що вже 25 лютого активи "Сбербанку" було передано до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Суд заарештував ОВДП, не віддавши їх державі Джерело — ZN.UA

Поки що подібною діяльністю Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка зацікавилося лише НБУ, пише DT.UA, і то дуже умовно. У Нацбанку не підтримали видачу премії обом фінансистам, назвавши це "конфліктом інтересом", адже премію було видано банком "Авангард", який належить ICU Holdings Limited, власниками якої і виступає дует Пасенюк-Стеценко.

Але насправді це далеко не єдиний подібний приклад фінансової діяльності фінансистів та компанії ICU.

Півтора мільярда доларів Януковича для ICU та інші сумнівні операції компанії

"Конфіскацією століття" назвали повернення Україні 1,5 млрд дол., виведених із країни за часів президентства Віктора Януковича, коли генеральним прокурором був Юрій Луценко. Щоправда, тоді з’ясувалося, що ці кошти було вкладено до ОВДП.

Як стверджувало слідство, кошти "младоолігарх" Сергій Курченко, які викрадали з української економіки, через десятки офшорних компаній вкладав в ОВДП. І, як писала "Українська правда", купівля державних цінних паперів проходила через компанію ICU.

Таким чином, ICU могла стати співучасником у відмиванні коштів, здобутих злочинною організацією Курченка, але жодних наслідків для компанії тоді це не мало.

Інша сумнівна операція на ринку ОВДП за участю ICU, на думку СБУ, відбувалася у 2012-2017 роках. Як пише РБК-Україна, у спецслужбі зазначили, що деякі фізособи купували облігації за низькою ціною і продавали за помітно вищою, що виглядало досить дивно.

Одні учасники правочину отримували збитки, а інші — надприбутки, що слідство трактувало як змову для отримання легального інвестиційного доходу та ще й без оподаткування. Втім, слідство довести щось не змогло, і це було закономірно.

Фінансисти Порошенка – у чому секрет успіху Пасенюка та Стеценка

Секрет такого успіху на фінансовому ринку ICU досить простий, адже її засновником є екс-глава НБУ часів президентства Петра Порошенка – Валерія Гонтарєва. Після виходу на держслужбу керувати компанією і залишилися Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко.

До них нібито перейшов і обов’язок контролювати фінансові потоки компаній Петра Порошенка. Принаймні саме Пасенюка у своєму інтерв’ю "Українській правді" Міхеїл Саакашвілі називав "інвестиційним банкіром" Порошенка.

З такими високими покровителями дуету Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка, справді, можна було не звертати уваги на суєту правоохоронців.

Тим часом слідчі та детективи НАБУ зайнялися екс-нардепом України Василем Хмельницьким, за яким також стоїть чимало скандалів.