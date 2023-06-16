Курс буде стабільним, але...: українцям розповіли, що буде з доларом найближчим часом

Експерт дав прогноз курсу долара на 19-25 червня

На валютному ринку України наступного тижня можливі деякі зміни. Ймовірно, "люфт" допустимих коливань збережеться на рівні 37-38 грн/дол, але курс валют максимально наближатиметься до нижніх позначок цих меж.

Такий прогноз на 19-25 червня зробив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий, пише "УНІАН".

"Не виключено, що можливі раптові, але тимчасові курсові "рейди" долара за 37 грн з максимальним наближенням до офіційного курсу. Однак це буде скоріше винятком, аніж продовженням тенденції поступової уніфікації валютних курсів. Також на валютному ринку будуть характерні поточні коливання на рівні 0,3-0,5 грн, а різниця між курсами купівлі та продажу найімовірніше не зміниться: до 0,3 грн", — сказав він.

На думку експерта, зараз є достатньо підстав вважати, що ситуація на валютному ринку наступного тижня буде такою ж, як і останні півтора місяця. Баланс між попитом та пропозицією буде збережено.

Варто окремо сказати, що останні події на фронті суттєво не вплинуть на готівковий ринок валют. Суспільство набуло стійкого "імунітету" до будь-яких непередбачуваних ситуацій. ", — підсумував Тарас Лісовий.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 16 червня, середній курс долара в українських банках становить 37 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,14 (купівля) та 37,24 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олександр Паращий розповів, чого чекати від долара в Україні до кінця червня.