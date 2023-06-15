Може здивувати: курс долара до кінця літа визначатимуть три речі

Не виключена можливість, що Нацбанк ухвалить рішення відмовитися від фіксованого курсу

Курс долара в Україні досить стабільний і не демонструє різких коливань. До кінця літа курсові показники можуть залишитися на поточному рівні (37-38 гривень), проте деякі події можуть призвести до їхніх змін.

Про це розповів доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков сайту "Pro Гроші".

За його словами, є три основні фактори, які можуть вплинути на ситуацію на валютному ринку до кінця літа.

повернення до ринкового курсоутворення;

зміна ситуації на фронті;

надходження грошової допомоги від міжнародних партнерів.

Економіст докладніше описав кожен із чинників.

Повернення до плаваючого курсу

Не виключена можливість, що Нацбанк ухвалить рішення відмовитися від фіксованого курсу та перейти до того, щоб його формувала біржа. У цьому випадку курс долара зміниться — вже першого тижня після переходу до ринкового курсоутворення спостерігатиметься динаміка курсових коливань.

Ситуація на фронті

На валютний ринок впливатиме і ситуація на фронті. Залежно від результатів українського контрнаступу, можливі відчутні зміни курсу в обидва напрямки.

Міжнародна грошова допомога

Стабільність гривні безпосередньо пов’язана з допомогою міжнародних партнерів. Наразі немає передумов для її припинення, тому можна сподіватися на стійкість курсу. Однак навіть у разі непередбачених обставин в Україні перебуває достатня кількість іноземної валюти, за рахунок якої можна буде деякий час стримувати зростання курсу.

Експерт підсумував, що з огляду на зовнішні чинники можна розраховувати на стабільність, а щодо ситуації на фронті та рішення НБУ — все залежатиме від конкретної ситуації.

Курс валют в Україні 15 червня

За даними порталу "Мінфін", середній курс долара в українських банках 15 червня знаходиться на рівні 36,95 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,22 (купівля) та 37,31 (продаж). Офіційний курс Національного банку України – 36,56.

Нагадаємо, раніше фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів, що буде з курсом долара до кінця 2023 року і чому гривня може послабшати.