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Может удивить: курс доллара до конца лета будут определять три вещи

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Курс доллара сейчас определяют три фактора Новость обновлена 15 июня 2023, 09:31
Курс доллара сейчас определяют три фактора. Фото pexels.com

Не исключена возможность, что Нацбанк примет решение отказаться от фиксированного курса

Курс доллара в Украине довольно стабилен и не демонстрирует резких колебаний. До конца лета курсовые показатели могут остаться на текущем уровне ( 37-38 гривен), однако некоторые события могут привести к его изменению.

Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников сайту "Pro Гроші".

По его словам, есть три основных фактора, которые могут повлиять на ситуацию на валютном рынке до конца лета.

  • возврат к рыночному курсообразованию;
  • изменение ситуации на фронте;
  • поступление денежной помощи от международных партнеров.

Экономист подробнее описал каждый из факторов.

Возврат к плавающему курсу

Не исключена возможность, что Нацбанк примет решение отказаться от фиксированного курса и перейти к тому, чтобы его формировала биржа. В этом случае курс доллара изменится — уже в первую неделю после перехода к рыночному курсообразованию будет наблюдаться динамика курсовых колебаний.

Ситуация на фронте

На валютный рынок будет влиять и ситуация на фронте. В зависимости от результатов украинского контрнаступления, возможны ощутимые изменения курса в оба направления.

Международная денежная помощь

Стабильность гривны напрямую связана с помощью международных партнеров. Сейчас нет предпосылок для ее прекращения, поэтому можно надеяться на устойчивость курса. Однако даже в случае непредвиденных обстоятельств, в Украине находится достаточное количество иностранной валюты, за счет которой можно будет некоторое время сдерживать рост курса.

Эксперт подытожил, что с точки зрения внешних факторов, можно рассчитывать на стабильность, а что касается ситуации на фронте и решения НБУ — все будет зависеть от конкретной ситуации.

Курс валют в Украине 15 июня

По данным портала "Минфин", средний курс доллара в украинских банках 15 июня находится на уровне 36,95 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,22 (покупка) и 37,31 (продажа). Официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее финансовый эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что будет с курсом доллара до конца 2023 года и почему гривна может ослабнуть.

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#Гривна #Доллар #Прогноз #Курс доллара