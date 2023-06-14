Есть веские прогнозы по ослаблению гривны: что будет с курсом доллара до конца 2023 года
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Курс доллара в Украине до конца 2023 года может начать колебания
Курс доллара в последние месяцы в Украине держится на одной отметке, что фактически спасает экономику страны во время полномасштабной войны с агрессором.
При этом финансовый эксперт Андрей Шевчишин допускает, что до конца года в Украине следует ожидать нового курса доллара. В комментарии "Новини.LIVE" он сообщил, что к тому времени американская валюта будет стоить гораздо дороже, нежели сейчас.
По словам специалиста, сейчас есть достаточно веские прогнозы по ослаблению курса гривны к концу года.
Он обратил внимание на то, что в Международном валютном фонде и Национальном банке Украины уже начали рассматривать изменение официального фиксированного курса до 41,2 гривны за доллар.
Шевчишин отметил, что это связано с проблемами, которые сейчас невозможно решить.
"Это застопорившееся зерновое соглашение, это проблемы с поставками на запад наших зерновых культур. Это формирует сложности для экспортной выручки, которую должна получать страна. Сейчас экспортеры значительно меньше продают валюты на межбанке", – сказал он.
Актуальный курс доллара в Украине на 14 июня
Ранее "Телеграф" писал о том, что может повлиять на курс доллара в Украине в июне.