Есть веские прогнозы по ослаблению гривны: что будет с курсом доллара до конца 2023 года

Курс доллара в Украине до конца 2023 года может начать колебания

Курс доллара в последние месяцы в Украине держится на одной отметке, что фактически спасает экономику страны во время полномасштабной войны с агрессором.

При этом финансовый эксперт Андрей Шевчишин допускает, что до конца года в Украине следует ожидать нового курса доллара. В комментарии "Новини.LIVE" он сообщил, что к тому времени американская валюта будет стоить гораздо дороже, нежели сейчас.

По словам специалиста, сейчас есть достаточно веские прогнозы по ослаблению курса гривны к концу года.

Он обратил внимание на то, что в Международном валютном фонде и Национальном банке Украины уже начали рассматривать изменение официального фиксированного курса до 41,2 гривны за доллар.

Шевчишин отметил, что это связано с проблемами, которые сейчас невозможно решить.

"Это застопорившееся зерновое соглашение, это проблемы с поставками на запад наших зерновых культур. Это формирует сложности для экспортной выручки, которую должна получать страна. Сейчас экспортеры значительно меньше продают валюты на межбанке", – сказал он.

Актуальный курс доллара в Украине на 14 июня

Ранее "Телеграф" писал о том, что может повлиять на курс доллара в Украине в июне.