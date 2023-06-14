Є вагомі прогнози щодо ослаблення гривні: що буде з курсом долара до кінця 2023 року

Курс долара в Україні до кінця 2023 року може розпочати коливання

Курс долара останніми місяцями в Україні тримається на одній позначці, що фактично рятує економіку країни під час повномасштабної війни з агресором.

При цьому фінансовий експерт Андрій Шевчишин припускає, що до кінця року в Україні слід очікувати на новий курс долара. У коментарі "Новини.LIVE" він повідомив, що на той час американська валюта коштуватиме набагато дорожче, ніж зараз.

За словами фахівця, зараз є досить вагомі прогнози щодо ослаблення курсу гривні до кінця року.

Він звернув увагу на те, що у Міжнародному валютному фонді та Національному банку України вже почали розглядати зміну офіційного фіксованого курсу до 41,2 гривні за долар.

Шевчишин зазначив, що це пов’язано із проблемами, які зараз неможливо вирішити.

"Це застопорилася зернова угода, це проблеми з поставками на захід наших зернових культур. Це формує складнощі для експортної виручки, яку має отримувати країна. Зараз експортери значно менше продають валюти на міжбанку", – сказав він.

Актуальний курс долара в Україні на 14 червня

Раніше Телеграф писав про те, що може вплинути на курс долара в Україні в червні.