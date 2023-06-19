На доллар влияет одна важная вещь: какого курса ожидать украинцам до конца лета

Специалисты сообщают, что "раздражителей" для изменений курса доллара в Украине не видят, однако есть один существенный фактор

Эксперты отмечают, что 19-25 июня на валютном рынке Украины возможны некоторые изменения, однако специалисты уверены, что до конца сентября курс доллара должен быть стабильным.

Как сообщает директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин для UNN, в конце лета у украинцев будет примерно тот же курс, что сейчас.

Отметив, что "лето — это период дефляции, активных поставок на внутренний рынок продовольствия с открытой почвы" и "благодаря партнерам наши валютные резервы Украины на сегодняшний день достигли 39 миллиардов долларов", Олег Пендзин выразил уверенность в стабильности курса на конец лета.

Однако одним из главных факторов, которые могут повлиять на курс доллара, специалист назвал контрнаступление ВСУ.

"Мы должны понимать, что на самом деле курс национальной денежной единицы — это уравнение со многими неизвестными, но если все будет сохраняться примерно в тех соотношениях, которые есть сейчас, мы будем иметь точно до сентября месяца (стабильный курс доллара), а дальше посмотрим", – говорится в сообщении.

Курс доллара в Украине — сколько стоит сейчас

По данным портала Минфин, сегодня, 19 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,21 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о разных факторах влияния на курс доллара в июне. Среди них специалисты отмечают изменения ситуаций на фронте.