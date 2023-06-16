Курс будет стабильным, но...: украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшее время

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на 19-25 июня

На валютном рынке Украины на следующей неделе возможны некоторые изменения. Вероятно, "люфт" допустимых колебаний сохранится на уровне 37-38 грн/долл, но курс валют будет максимально приближаться к нижним отметкам этих пределов.

Такой прогноз на 19-25 июня сделал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, пишет "УНИАН".

"Не исключено, что возможны внезапные, но временные курсовые "рейды" доллара за 37 грн с максимальным приближением к официальному курсу. Однако это будет скорее исключением, чем продолжением тенденции постепенной унификации валютных курсов. Также на валютном рынке будут характерны текущие колебания на уровне 0,3-0,5 грн, а разница между курсами покупки и продажи вероятнее всего не изменится: до 0,3 грн", — сказал он.

По мнению эксперта, сейчас есть достаточно основания полагать, что ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет такой же, как и последние полтора месяца. Баланс между спросом и предложением будет сохранен.

"Стоит отдельно сказать, что последние события на фронте существенно не повлияют на наличный рынок валют. Общество приобрело устойчивый "иммунитет" к любым непредсказуемым ситуациям. Поэтому любые спекулятивные и панические проявления будут маловероятными. Сейчас экономическая составляющая, которая формирует курс валют, прочная и стабильная", — подытожил Тарас Лесовой.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 16 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,14 (покупка) и 37,24 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Александр Паращий рассказал, чего ждать от доллара в Украине до конца июня.