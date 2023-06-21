Попит знижується, а пропозиція зростає: чого чекати від курсу долара на цьому тижні

Будь-яка серйозна загроза може вплинути на спред долара

Долар в Україні до кінця літа буде досить стабільним, однак є 3 фактори, що впливатимуть на курс. Водночас до кінця тижня валюта на готівковому ринку буде спокійною та без різких коливань.

Як повідомляє директорка департаменту казначейских операцій Юнеск Банку Анна Золотько для 24 Каналу, готівковий курс буде знаходитись у досить вузькому коридорі 36,9 – 37,4 гривні за долар.

"Примітно, що вже другий тиждень поспіль, згідно з даними НБУ, загальне сальдо операцій населення з готівкової валютою є позитивним. Причому за останній тиждень показник сягнув рекордної позначки майже за рік – обсяг проданої населенням валюти був на 12,3 мільйона доларів більший, ніж обсяг придбаної", — роз'яснює банкірка.

У повідомленні додається, що такий показник з'явився як наслідок безготівкових операцій. До того ж, попит на валюту з боку українців знижується, а пропозиція росте.

За словами банкірки, в умовах війни важко впевнено казати про тривалість у розвитку стабільності валюти, бо будь-яка обставина може вплинути на ситуацію.

"Наразі маємо констатувати, що ажіотажний попит на готівкову валюту минув. При цьому ринок буде орієнтуватись на позначку 37,2 гривні, що за останні два тижні стала новим рівноважним рівнем", — додає Анна Золотько.

Слід зауважити, що за даними "Мінфін", сьогодні, 21 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,15 (купівля) та 37,25 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про курс долара у червні. За словами економіста Олексія Плотнікова, існують два фактори, які можуть плинути на зміни на валютному ринку України.