Курс долара найближчими днями: чи готуватись українцям до "гойдалок"

Експерти впевнені, що сильних коливань між купівлею за продажем не буде

В Україні курс долара в червні залишиться майже стабільним. До того ж, протягом 19-23 червня буде курс перебуватиме також в досить стандартному коридорі 36,5-36,9 гривні.

Такий прогноз зробив аналітик Олексій Козирев на сайті МінФін.

Як додається у публікації, у касах більшості банків та основної частини обмінників фінкомпаній цього тижня різниця між спредом долара складе від 20 до 30 копійок, а євро — від 25−35 копійок до 1 гривні.

"Вже традиційно найширший спред до 1 гривні виставлятимуть обмінники у районах із незначною конкуренцією між пунктами обміну валют та у торгових центрах, де потреба населення у гривні є найбільшою", — сказав Козирев.

Але, за його словами, основна частина обмінок працюватиме у форматі "з обороту" із середнім рівнем спреду. Однак, вони протягом дня можуть робити зміни в цінниках і орієнтуватись будуть на поведінку євро щодо долара на зовнішніх ринках. До речі, 21 червня, у середу, це буде особливо актуальним з причини коливання євровалюти на міжнародних ринках.

Курс готівкового долара. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,55 до 37,60 грн.

В обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому та продажу американської валюти перебуватиме в межах від 36,70 до 37,50 грн.

Курс готівкового євро. У банках котирування готівкового євро при купівлі/продажі перебуватимуть у межах коридору від 39,50 до 41,25 грн.

А в обмінниках фінкомпаній курс євро перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 39,75 до 41,15 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про курс долара до кінця 2023 року. За словами експертів, курс залежатиме від успішного контрнаступу.