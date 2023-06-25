Курс буде стабільним, але є нюанс: що буде з доларом в Україні у липні

Ринок готівкової валюти помітно стабілізувався і непомітні різкі коливання

Ситуація на валютному ринку України в липні поточного року схожа на ту, яка спостерігалася на початку літа. Тобто значних коливань курсу долара не очікується. Проте вплинути на нього можуть одразу кілька факторів.

Такий прогноз на другий місяць літа зробили експерти, пише видання "Фокус".

"Через припинення діяльності багатьох сірих схем виведення неофіційних доходів, ринок готівкової валюти помітно стабілізувався і непомітні різкі коливання. Поки що, здається, що може вплинути на курс якась негативна динаміка на війні або, можливо, сезонність", — сказав головний. дилер департаменту казначейства та глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Водночас аналітик Андрій Шевчишин припускає зміну трендів на валютному ринку влітку. Проте загалом ситуація залишиться стабільною. Експерт наголосив, що готівковий курс тримається близько до міжбанку, а головну партію при цьому грають комерційні банки.

"Поки банки тримають таку позицію і не очікують на підвищення офіційного курсу, готівковий ринок буде відносно стабільним. Першим сигналом до зміни тенденції буде дотримування валюти великими банками, що змінить баланс готівкового ринку", — зазначив він.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 25 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,20 (купівля) та 37,27 (продаж). У той же час, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Печерицин дав прогноз курсу долара до кінця 2023 року. На його думку, ситуація на валютному ринку може розвиватися за двома сценаріями.