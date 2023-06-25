Курс будет стабильным, но есть нюанс: что будет с долларом в Украине в июле

Рынок наличной валюты заметно стабилизировался и незаметны резкие колебания

Ситуация на валютном рынке Украины в июле текущего года будет схожа с той, которая наблюдалась в начале лета. То есть, значительных колебаний курса доллара не ожидается. Однако повлиять на него могут сразу несколько факторов.

Такой прогноз на второй месяц лета сделали эксперты, пишет издание "Фокус".

"Из-за прекращения деятельности многих серых схем вывода неофициальных доходов, рынок наличной валюты заметно стабилизировался и незаметны резкие колебания. Пока, кажется, что может повлиять на курс какая-то сильно негативная динамика на войне или, возможно, сезонность", — сказал главный дилер департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринной.

В то же время аналитик Андрей Шевчишин допускает изменение трендов на валютном рынке летом. Однако в целом ситуация останется стабильной. Эксперт подчеркнул, что наличный курс держится близко к межбанку, а главную партию при этом играют коммерческие банки.

"Пока банки держат такую позицию и не ожидают повышения официального курса, наличный рынок будет относительно стабильным. Первым сигналом к изменению тенденции будет придерживание валюты крупными банками, что изменит баланс наличного рынка", — отметил он.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 25 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 36,70 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,20 (покупка) и 37,27 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Печерицын дал прогноз по курсу доллара до конца 2023 года. По его мнению, ситуация на валютном рынке может развиваться по двум сценариям.