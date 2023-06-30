Коливання можливі, але...: експерт розповів про курс долара у липні

На курс долара в України впливатиме одразу два фактори

Експерти зазначили, що на цьому тижні на валютному ринку передбачається стабільність курсу. Тож, така ж ситуація буде і з доларом у липні.

Як повідомляє сайті UBR.ua, середній курс продажу долара збережеться в діапазоні 36,5 — 37 гривень, а євро — у рамках 39 — 40,5 гривень. Такий прогноз озвучив аналітик центру біржових технологій Максим Орищак.

Причиною ймовірної стабільності валюти у липні є дії НБУ, який з початку повномасштабної війни вжив заходів, що пом'якшують можливі коливання. До того ж на ситуацію на валютному ринку впливають стабільні потоки зовнішнього кредитування України.

"Попри військові дії і руйнування, економічна активність в Україні зберігається. Бізнеси функціонують і вкладають кошти у свій розвиток, що сприяє підтримці відносної стабільності валютного ринку", — пояснює експерт.

Курс долара в Україні на 30 червня

За даними порталу "Мінфін", сьогодні, 30 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,20 (купівля) та 37,31 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Курс долара в Україні 30.06.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогнози аналітиків щодо курсу долара у липні, до кінця року та після війни.