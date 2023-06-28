Коливання можливі: чи зросте на цьому тижні долар в Україні

Є одна обставина, яка може вплинути на підвищення курсу долара на цьому тижні

Експерти зазначали, що протягом цього тижня на валютному ринку може бути "обвал". Однак є один фактор, який може вплинути на ситуацію з підвищенням курсу.

Як повідомляє директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотьков для 24 Каналу, долар до 2 липня перебуватиме в межах коридору 36,5 — 37,6 грн/дол.

Ганна Золотько пояснює, що на зростання курсу долара може вплинути перехідна дата виплати зарплат українцям і податків. Але після коливань ринок буде шукати нове рівноважне значення курсу.

"Досвід минулих тижнів і загальне співвідношення попиту і пропозиції, правда, не дають приводу прогнозувати істотне подорожчання іноземної валюти. Але такі спроби будуть робитися", — коментар директорки.

Тож, за прогнозами Ганни Золотько, найближчими днями є ймовірність зростання долара.

Курс долара в Україні на 28 червня

За даними порталу "Мінфін", сьогодні, 28 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,23 (купівля) та 37,32 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що долар до кінця червня може впасти нижче 37 гривень, але радіти завчасно.