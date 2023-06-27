Об'єднання офіційного та курсу обмінних пунктів: банкір розповів, що буде з доларом у липні

Експерти вважають, що різких та неочікуваних "подарунків" курс долара не подарує українцям у липні

Під кінець червня долар буде загалом стабільним, але іноді відбуватимуться "падіння" нижче 37 гривень. Практично така ж ситуація буде з курсом і у липні.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі виданні "УНІАН", готівковий курс коливатиметься в межах 36,7-37,7 грн/дол., 40-41,5 грн/євро.

"Водночас на формування курсів впливатиме низка важливих факторів — це політика НБУ з утримання балансу між попитом і пропозицією та позиція регулятора щодо розміру облікової ставки ", — додає банкір.

У повідомленні роз'яснюється, що в липні НБУ може дещо знизити розмір облікової ставки на 2-5%, що стане вагомим підтвердженням міцності економіки країни та відкриє шлях до поступової свободи міжбанківського валютного ринку та з'єднання офіційного та курсу обмінних пунктів. Тим часом зниження облікової ставки призведе до зниження відсотків за депозитними сертифікатами НБУ, що стане причиною перегляду ставок за гривневими депозитами.

До того ж, Тарас Лєсовий виокремив подальший розвиток гривневих депозитних програм із терміном розміщення від 9 місяців до 1 року.

"Наразі триває "золотий час" для вкладників, адже максимальні відсотки за гривневими вкладами становлять 20-21%, що з урахуванням інфляційного прогнозу (а це 15,3-15,6% за підсумками року), дають змогу отримати "чистий" прибуток від 3% до 6%", — мовиться у повідомленні.

Водночас, на курс валют впливатиме економічна ситуація в країні та макрофінансова допомога від країн-партнерів. Зокрема, нещодавно МВФ суттєво покращив прогноз України: очікується, що до кінця року зростання ВВП складе до 3%.

Тож, загалом у липні продовжиться тенденція до поступового об'єднання офіційного, банківського та роздрібного валютних курсів в один. Тарас Лєсовий припускає, що протягом місяця міжкурсова різниця скоротиться до 1-1,5%.

"В той же час валютні межі допустимих коливань також зміняться. таким чином, цілком можливо, що готівковий курс коливатиметься в межах 36,7-37,7 грн/дол., 40-41,5 грн/євро", — розповідає банкір.

Курс долара в Україні на 27 червня

За даними сайту Мінфін , сьогодні, 27 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,20 (купівля) та 37,26 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про стан на готівковому ринку в Україні до кінця 2023 року.