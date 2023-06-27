Объединение официального и курса обменных пунктов: банкир рассказал, что будет с долларом в июле

Эксперты считают, что резкие и неожиданные "подарки" курс доллара не подарит украинцам в июле

К концу июня доллар будет в целом стабильным, но иногда будет происходить "падение" ниже 37 гривен. Практически такая же ситуация будет с курсом и в июле.

Как сообщает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии "УНИАН", наличный курс будет колебаться в пределах 36,7-37,7 грн/долл., 40-41,5 грн/евро.

"В то же время на формирование курсов будет влиять ряд важных факторов — это политика НБУ по удержанию баланса между спросом и предложением и позиция регулятора по размеру учетной ставки ", — добавляет банкир.

В сообщении разъясняется, что в июле НБУ может несколько снизить размер учетной ставки на 2-5%, что станет весомым подтверждением прочности экономики страны и откроет путь к постепенной свободе межбанковского валютного рынка и соединению официального и курса обменных пунктов. Тем временем снижение учетной ставки приведет к снижению процентов по депозитным сертификатам НБУ, что станет причиной пересмотра ставок по гривневым депозитам.

К тому же Тарас Лесовой выделил дальнейшее развитие гривневых депозитных программ со сроком размещения от 9 месяцев до 1 года.

"Пока продолжается "золотое время" для вкладчиков, ведь максимальные проценты по гривневым вкладам составляют 20-21%, что с учетом инфляционного прогноза (а это 15,3-15,6% по итогам года), дают возможность получить "чистую" прибыль от 3% до 6%», — говорится в сообщении.

В то же время, на курс валют влияет экономическая ситуация в стране и макрофинансовая помощь от стран-партнеров. В частности, недавно МВФ существенно улучшил прогноз Украины: ожидается, что к концу года рост ВВП составит 3%.

В июле продолжится тенденция к постепенному объединению официального, банковского и розничного валютных курсов в один. Тарас Лесовой предполагает, что за месяц межкурсовая разница сократится до 1-1,5%.

"В то же время валютные пределы допустимых колебаний также изменятся. таким образом, вполне возможно, что наличный курс будет колебаться в пределах 36,7-37,7 грн/долл., 40-41,5 грн/евро", — рассказывает банкир.

Курс доллара в Украине на 27 июня

По данным сайта Минфин, сегодня, 27 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,20 (покупка) и 37,26 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее Телеграф писал о состоянии на наличном рынке в Украине до конца 2023 года.