Колебания возможны: вырастет ли на этой неделе доллар в Украине

Есть одно обстоятельство, которое может повлиять на повышение курса доллара на этой неделе

Эксперты отмечали, что в течение этой недели на валютном рынке может быть "обвал". Однако существует один фактор, который может повлиять на ситуацию с повышением курса.

Как сообщает директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотьков для 24 Канала, доллар до 2 июля будет находиться в пределах коридора 36,5 — 37,6 грн/долл.

Анна Золотько объясняет, что на рост курса доллара может повлиять переходная дата выплаты зарплат украинцам и налогам. Но после колебаний рынок будет находить новое равновесное значение курса.

"Опыт прошедших недель и общее соотношение спроса и предложения, правда, не дают повода прогнозировать существенное удорожание иностранной валюты. Но такие попытки будут предприниматься ", — комментарий директора.

По прогнозам Анны Золотько, в ближайшие дни есть вероятность роста доллара.

Курс доллара в Украине на 28 июня

По данным портала Минфин, сегодня, 28 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,23 (покупка) и 37,32 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доллар до конца июня может упасть ниже 37 гривен, но радоваться раньше времени не стоит.