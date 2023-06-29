"Якесь економічне фентезі": що буде з курсом долара в Україні влітку та після війни

Експерти зробили прогноз щодо курсу долара у липні, до кінця року та після війни

Економісти впевнені, що на цьому тижні долар буде стабільним, але є фактор, який може вплинути на курс. Практично ж така ситуація може бути у наступному місяці, до кінця року та навіть після війни.

Однак курс валют в багатьох випадках орієнтується на різні обставини, повідомляє економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ для ТСН.

За словами аналітика, основна позитивна обставина, що впливає на долар зараз — це надходження міжнародної фінансової допомоги.

"Приблизно 30 млрд на рік ми отримуємо, це приблизно 2-2,5 млрд доларів на місяць. Відповідно, це і формує курсову стабільність гривні", – зазначив Олексій Кущ.

А от щодо негативного фактору, то це значною мірою відтік коштів по платіжних картках українських мігрантів в Європі та інших країнах. На початку повномасштабної війни відтік складав 2-2,5 млрд доларів на місяць, зараз – приблизно 1-1,5 млрд доларів.

"Відповідно, балансування цих двох факторів – відтік коштів на утримання українців за кордоном і притік валюти від міжнародних донорів – це і формує базовий тренд гривні. Серед додаткових трендів – надходження від трудових мігрантів скоротилися, але в принципі є більше 10 млрд доларів на рік. Також зерновий коридор функціонує. Тобто ми отримуємо експортну виручку за експорт зерна, це в межах 5-6 млрд доларів", – каже Олексій Кущ.

За словами Олексія Куща, влітку курс долара зазвичай стабільний. До того ж під час війни скоротилась кількість відпочиваючих українців в інших країнах.

Водночас, експерт зазначає, що відсоток безробіття, а саме 20-25%, є наслідком внутрішньо платоспроможного попиту. Тобто, у людей немає фінансів для купівлі валюти.

Курс долара в липні залежатиме від кореляції динаміки міжнародної фінансової допомоги і ситуації на фронті.

"Але якщо все буде в такому форматі як зараз, то слід очікувати, що гривня буде стабільною, плюс-мінус пʼять відсотків вверх чи вниз, такий коридор змін. Тому курс буде коливатись біля позначки, яка є зараз", – пояснив економіст.

Щодо курсу долара до кінця 2023 року Олексій Кущ пояснює, що робити прогноз на стільки місяців вперед важко. Передбачення можуть бути даремними через те, що валюта залежатиме від динаміки війни в Україні.

"Тобто будь-яка військова ескалація може викликати посилення тиску на гривню. Максимум горизонт прогнозування – це один-два місяці", – каже економіст.

Курс долара після війни також не можна буде назвати стабільним, бо він залежатиме від кількох факторів – формату завершення війни та відновлення.

"Після завершення війни – це взагалі вже таке економічне фентезі, що буде. Тобто тут така суцільна футурологія. Усе буде залежати від формату завершення війни і формату відновлення. Якщо нам будуть надходити значні кошти від наших західних партнерів на відновлення, і це будуть дійсно ті цифри, які ми просимо в Лугано чи Лондоні, тоді гривня буде навіть посилюватися, тому що буде дуже сильний приплив валюти в країну", – пояснив економіст.

Олексій Кущ додає, що у разі надання слабкого формату відновлення, тобто Україні будуть давати кошти лише на покриття внутрішніх бюджетних дефіцитів, гривня буде стабільною. Однак на валютному ринку не буде зміцнення гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чекати від курсу долара на кінець літа.