Що буде з курсом долара найближчі рік: у НБУ зробили прогноз

На курс долара впливатиме успіх контрнаступу ЗСУ та просування зернової угоди

Незважаючи на те, що наступного тижня можливі коливання валюти, загалом прогноз на найближчий рік є позитивним. Якщо раніше очікувалося, що долар наступні 12 місяців буде на рівні 40 гривень, то зараз експерти прогнозують його вартість на рівні 39,54 гривень.

Про це йдеться у новому прогнозі від Національного банку України. Регулятор зазначає, що останнім часом ситуація на ринку валют стабілізувалася та причин для девальвації (падіння) гривні немає. Ситуація також покращиться при стабільній роботі зернових коридорів та деокупації територій.

Станом на 17 червня курс долара на готівковому ринку зріс у продажу на 10 копійок до 37,30 гривень. У покупці він, навпаки, подешевшав, але також на 10 копійок до 36,95 гривень.

В обмінниках та на чорних ринках курс американської валюти залишився незмінним. Продати долар можна по 37,20 гривень, що на одну копійку дешевше порівняно з минулим днем, а можна купити по 37,12 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде з курсом долара до кінця 2023 року. За словами фінансових експертів, наприкінці цього року може з’явитися новий курс.