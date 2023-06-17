Что будет с курсом доллара ближайшие год: в НБУ сделали прогноз

На курс доллара будет влиять успех контрнаступления ВСУ и продвижение зерновой сделки

Несмотря на то, что на следующей неделе возможны колебания валюты, в целом прогноз на ближайший год положительный. Если раньше ожидалось, что доллар следующие 12 месяцев будет на уровне 40 гривен, то сейчас эксперты прогнозирует его стоимость на уровне 39,54 гривен.

Об этом сказано в новом прогнозе от Национального банка Украины. Регулятор отмечает, что в последнее время ситуация на рынке валют стабилизировалась и причин для девальвации (падения) гривны нет. Ситуация также улучшится при стабильной работе зерновых коридоров и деоккупации территорий.

По состоянию на 17 июня курс доллара на наличном рынке вырос в продаже на 10 копеек до 37,30 гривен. В покупке он, наоборот, подешевел, но тоже на 10 копеек до 36,95 гривен.

В обменниках и на черных рынках курс американской валюты остался неизменным. Продать доллар можно по 37,20 гривен, что на одну копейку дешевле по сравнению с прошлым днем, а купить можно по 37,12 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с курсом доллара до конца 2023 года. По словам финансовых экспертов, в конце текущего года может появиться новый курс.