"Какое-то экономическое фэнтези": что будет с курсом доллара в Украине летом и после войны

Эксперты сделали прогноз по курсу доллара в июле, до конца года и после войны

Экономисты уверены, что на этой неделе доллар будет стабильным, но есть фактор, который может повлиять на курс. Практически такая ситуация может быть в следующем месяце, до конца года и даже после войны.

Однако курс валют во многих случаях ориентируется на разные обстоятельства, сообщает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ для ТСН.

По словам аналитика, основное положительное обстоятельство, влияющее на доллар сейчас, — это поступление международной финансовой помощи .

"Приблизительно 30 млрд в год мы получаем, это примерно 2-2,5 млрд долларов в месяц. Соответственно, это и формирует курсовую стабильность гривны ", — отметил Алексей Кущ.

А вот относительно негативного фактора, это в значительной степени отток средств по платежным карточкам украинских мигрантов в Европе и других странах. В начале полномасштабной войны отток составлял 2-2,5 млрд долларов в месяц, сейчас – примерно 1-1,5 млрд долларов.

"Соответственно, балансировка этих двух факторов – отток средств на содержание украинцев за рубежом и приток валюты от международных доноров – это и формирует базовый тренд гривны. Среди дополнительных трендов – поступления от трудовых мигрантов сократились, но в принципе есть более 10 млрд долларов в год. Также зерновой коридор функционирует, то есть мы получаем экспортную выручку за экспорт зерна, это в пределах 5-6 млрд долларов», – говорит Алексей Кущ.

По словам Алексея Куща, летом курс доллара обычно стабилен. К тому же, во время войны сократилось количество отдыхающих украинцев в других странах.

В то же время эксперт отмечает, что процент безработицы, а именно 20-25%, является следствием внутренне платежеспособного спроса. То есть у людей нет финансов для покупки валюты.

Курс доллара в июле будет зависеть от корреляции динамики международной финансовой помощи и ситуации на фронте.

"Но если все будет в таком формате как сейчас, то следует ожидать, что гривна будет стабильной, плюс-минус пять процентов вверх или вниз, такой коридор изменений. Поэтому курс будет колебаться у отметки, которая есть сейчас", – объяснил экономист.

По курсу доллара до конца 2023 года Алексей Кущ объясняет, что делать прогноз на столько месяцев вперед сложно. Предсказания могут быть напрасны из-за того, что валюта будет зависеть от динамики войны в Украине.

"То есть любая военная эскалация может вызвать усиление давления на гривну. Максимум горизонт прогнозирования – это один-два месяца", – говорит экономист.

Курс доллара после войны также нельзя будет назвать стабильным, потому что он будет зависеть от нескольких факторов – формата завершения войны и восстановления.

"После завершения войны – это вообще уже такое экономическое фэнтези, что будет. То есть здесь такая сплошная футурология. Все будет зависеть от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно те цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривна будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну», – объяснил экономист.

Алексей Кущ добавляет, что в случае предоставления слабого формата восстановления, то есть Украине будут давать средства только на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, гривна будет стабильной. Однако на валютном рынке не будет укрепления гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ждать от курса доллара к концу лета.