Як швидко заробити на доларі: банкір дав цікавий прогноз курсу
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Головне зуміти спіймати потрібний момент
На початку липня курс долара в Україні може впасти навіть дещо нижчим за вже звичний коридор від 37 гривень. Це дає якийсь коридор можливостей, який можна спіймати.
Так, згідно з прогнозом, який дав "Телеграфу" начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, в перший тиждень липня можлива цікава тенденція короткострокового зниження курсу долара.
За словами експерта, цьому сприятимуть такі фактори, як:
- політика НБУ щодо збереження балансу попиту-пропозиції на валюту;
- потужна фінансова підтримка;
- експорт, насамперед аграрний, який приніс Україні за чотири місяці 13 млрд дол.;
- робота економіки всередині України;
- становище на фронті, яке сприяє Україні.
У результаті, за словами Тараса Лєсового, на початку липня національна валюта може зміцнитися навіть сильніше звичайного, і долар впаде нижче 37 гривень, а то й наблизиться до офіційного курсу 36,6 грн. Але натомість цей період буде короткостроковим, і в результаті долар повернеться до коридору 37-38 гривень.
Загалом, як вважають експерти, влітку не варто чекати особливого стрибка курсу долара, натомість після закінчення війни він обов’язково зміниться.