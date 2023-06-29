Як швидко заробити на доларі: банкір дав цікавий прогноз курсу

Головне зуміти спіймати потрібний момент

На початку липня курс долара в Україні може впасти навіть дещо нижчим за вже звичний коридор від 37 гривень. Це дає якийсь коридор можливостей, який можна спіймати.

Так, згідно з прогнозом, який дав "Телеграфу" начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, в перший тиждень липня можлива цікава тенденція короткострокового зниження курсу долара.

За словами експерта, цьому сприятимуть такі фактори, як:

політика НБУ щодо збереження балансу попиту-пропозиції на валюту;

потужна фінансова підтримка;

експорт, насамперед аграрний, який приніс Україні за чотири місяці 13 млрд дол.;

робота економіки всередині України;

становище на фронті, яке сприяє Україні.

У результаті, за словами Тараса Лєсового, на початку липня національна валюта може зміцнитися навіть сильніше звичайного, і долар впаде нижче 37 гривень, а то й наблизиться до офіційного курсу 36,6 грн. Але натомість цей період буде короткостроковим, і в результаті долар повернеться до коридору 37-38 гривень.

Загалом, як вважають експерти, влітку не варто чекати особливого стрибка курсу долара, натомість після закінчення війни він обов’язково зміниться.