Как быстро заработать на долларе: банкир дал интересный прогноз по курсу

Главное суметь поймать нужный момент

В начале июля курс доллара в Украине может упасть даже несколько ниже уже привычного коридора от 37 гривен. Таким образом, американскую валюту можно будет купить несколько дешевле обычного и сэкономить, а то и заработать, если продать ее позднее.

Такой прогноз "Телеграфу" дал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам эксперта, этому будут способствовать такие факторы, как:

политика НБУ по сохранению баланса спроса-предложения на валюту;

мощная финансовая международная поддержка;

экспорт, прежде всего аграрный, который принес Украине за четыре месяца 13 млрд долл.;

работа экономики внутри Украины;

положение на фронте, которое благоприятствует Украине.

В итоге, по словам Тараса Лесового, в начале июля национальная валюта может укрепиться даже сильнее обычного, и доллар упадет ниже 37 гривен, а то и приблизиться к официальному курсу в 36,6 грн. Но вместе с тем этот период будет краткосрочным, и если удастся его "поймать", можно будет продать, после того как доллар вернется в коридор 37-38 гривен.

В целом, как считают эксперты, летом не стоит ждать особого скачка курса доллара, зато по окончании войны он обязательно изменится.