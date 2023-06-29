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Как быстро заработать на долларе: банкир дал интересный прогноз по курсу

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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На курсе можно будет заработать
На курсе можно будет заработать. Фото Pixabay

Главное суметь поймать нужный момент

В начале июля курс доллара в Украине может упасть даже несколько ниже уже привычного коридора от 37 гривен. Таким образом, американскую валюту можно будет купить несколько дешевле обычного и сэкономить, а то и заработать, если продать ее позднее.

Такой прогноз "Телеграфу" дал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам эксперта, этому будут способствовать такие факторы, как:

  • политика НБУ по сохранению баланса спроса-предложения на валюту;
  • мощная финансовая международная поддержка;
  • экспорт, прежде всего аграрный, который принес Украине за четыре месяца 13 млрд долл.;
  • работа экономики внутри Украины;
  • положение на фронте, которое благоприятствует Украине.

В итоге, по словам Тараса Лесового, в начале июля национальная валюта может укрепиться даже сильнее обычного, и доллар упадет ниже 37 гривен, а то и приблизиться к официальному курсу в 36,6 грн. Но вместе с тем этот период будет краткосрочным, и если удастся его "поймать", можно будет продать, после того как доллар вернется в коридор 37-38 гривен.

В целом, как считают эксперты, летом не стоит ждать особого скачка курса доллара, зато по окончании войны он обязательно изменится.

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#Гривна #Доллар #Обмен валют #Курс доллара