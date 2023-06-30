Долар у липні може подешевшати: банкір назвав п’ять вагомих причин

Початок місяця може зробити сюрприз

Вже в липні курс готівкового долара в Україні може наблизитися до офіційного і коливатися в "коридорі" від 36,7 до 37,7 грн.

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, всі фактори, які впливали на курс долара у червні, продовжує свій вплив. В тому числі:

політика НБУ за обліковою ставкою, причому її можуть знизити на 2-5%, що спричинить зниження гривневих депозитів населення;

розмір фінансової допомоги, що становить до 4 млрд дол. щомісяця;

зростання економіки, за якого ВВП може зрости за 2023 рік на 3%;

зростання експорту, за якого лише за січень-квітень Україна вивезла товарів на 13,3 млрд дол., що становить 80% від усього 2022 року;

стимулювання НБУ з "розчищення" ринку від надлишку гривні (запровадження тримісячних депозитних сертифікатів під 25% стало каталізатором для розвитку банками вигідних депозитних гривневих програм);

Все це, на думку Тараса Лєсового, може спричинити незначне падіння курсу долара вже у липні із нинішніх 37-38 гривень до 36,7-37,7 грн.

"Найбільш очікуваним стане подальше зміцнення гривні та відповідне скорочення різниці між офіційним курсом та курсом обмінних пунктів до 1-1,5%. Таким чином, за всіма економічними ознаками, межі валютних коливань можуть змінитися до передбачуваного, що готівковий курс перебуватиме в новому валютному. коридорі: 36,7-37,7 грн/дол., 40-41,5 грн/євро", — прогнозує Тарас Лесовий.

Також на думку банкірів, вже на початку липня долар може подешевшати до гривні, правда, падіння буде короткостроковим, але все може змінитися до середини або кінця липня.