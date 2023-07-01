Есть причины для роста: профессор-экономист дал прогноз по курсу доллара на ближайшую неделю

Есть несколько факторов роста курса американской валюты

В течение текущей недели курс доллара не демонстрировал резких колебаний. Однако в начале июля все может измениться — прежде всего в связи с повышением цен на топливо.

Что будет с курсом доллара на неделе 3–9 июля, рассказал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников в комментарии сайту "Pro Гроші".

Он напомнил, что в начале июля кроме возврата налога на топливо и повышения его стоимости, также поднялись тарифы на водоснабжение, а ранее — на электроэнергию.

"Итак, внутренние цены будут расти и, скорее всего, есть тенденция для того, чтобы в определенной степени доллар также дорожал. Поэтому, в принципе, я не обещаю, что он обязательно уже в первую неделю июля отреагирует на вышеуказанные изменения, но такая тенденция уже должна формироваться. Поэтому нужно дождаться момента подорожания топлива на рынке, ведь это необязательно произойдет в первые дни июля, такие изменения могут произойти и 10, и 15 числа", — отметил эксперт.

Он добавил, что учитывая еще и рост сумм в платежках за свет и воду, есть предпосылки для роста курса доллара, однако насколько быстро эти факторы отразятся на валютном рынке, прогнозировать сложно.

По данным портала "Минфин", в субботу, 1 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,25 (покупка) и 37,32 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Как сообщал "Телеграф", аналитик центра биржевых технологий Максим Орищак в свою очередь считает, что средний курс продажи доллара в июле сохранится в диапазоне 36,5 — 37 гривен, а евро — в рамках 39 — 40,5 гривен.