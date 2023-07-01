Є причини для зростання: професор-економіст дав прогноз курсу долара на найближчий тиждень

Є кілька факторів зростання курсу американської валюти

Протягом цього тижня курс долара не демонстрував різких коливань. Однак на початку липня все може змінитися — насамперед через підвищення цін на паливо.

Що буде з курсом долара на тижні 3–9 липня, розповів доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков у коментарі сайту "Pro Гроші".

Він нагадав, що на початку липня окрім повернення податку на паливо та підвищення його вартості, також піднялися тарифи на водопостачання, а раніше — на електроенергію.

"Отже, внутрішні ціни зростатимуть і, швидше за все, є тенденція для того, щоб певною мірою долар також дорожчав. Тому, в принципі, я не обіцяю, що він обов’язково вже першого тижня липня відреагує на вищезгадані зміни, але така тенденція вже має формуватися. Тому потрібно дочекатися моменту подорожчання палива на ринку, адже це необов’язково відбудеться у перші дні липня, такі зміни можуть відбутися і 10, і 15 числа", — зазначив експерт.

Він додав, що враховуючи ще й зростання сум у платіжках за світло та воду, є передумови для зростання курсу долара, проте наскільки швидко ці фактори позначаться на валютному ринку, прогнозувати складно.

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 1 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,25 (купівля) та 37,32 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Як повідомляв "Телеграф", аналітик центру біржових технологій Максим Орищак, своєю чергою, вважає, що середній курс продажу долара в липні збережеться в діапазоні 36,5 — 37 гривень, а євро — в рамках 39 — 40,5 гривень.