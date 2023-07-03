Долар відчутно зросте, але не найближчим часом: названо терміни

Експерти передбачають, що долар до кінця 2023 року буде стабільним, але у 2024 році відбудуться зміни

Аналітики запевняють, що ситуація з курсом до кінця 2023 року ймовірно буде стабільною, а у 2024 році долар зросте.

Як повідомляє старший партнер Horizon Capital Василь Тофан для Forbes, до кінця цього року долар буде 39 грн/дол, а в наступному — 42 грн/дол.

"Курс гривні в Україні дуже стійкий, наші очікування, що до кінця року комерційний курс не перевищить 39 грн/дол. Наступного року ми очікуємо курс на рівні близько 42 грн/дол", — каже Тофан.

Станом на зараз валюта перебуває на рівні 37,3 грн/дол, євро — 41 грн/євро.

Тофан додає, що золотовалютні резерви НБУ зараз є ще більшими, ніж до повномасштабної війни росії проти України. Тож, у травні цього року вони становили 37,3 мільярда доларів, а у лютому 2022 року — 27,6 мільярда доларів.

Курс долара в Україні на 3 липня

За даними "Мінфін", сьогодні, 3 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,16 (купівля) та 37,28 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про курс долара 3-9 липня. Експерт вважає, що на ріст валюти може вплинути деякий вагомий фактор.