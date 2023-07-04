Доллар падает? Какого курса ждать украинцам на этой неделе

Эксперт дала прогноз по курсу доллара на эту неделю

Эксперты считают, что в июле курс должен быть стабильным, хотя на него могут повлиять некоторые факторы. Однако на этой неделе специалисты прогнозируют понижение стоимости доллара.

Как сообщает Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько для 24 Канала, на этой неделе курс гривни будет только крепнуть.

По словам Золотько, на прошлой неделе были неудачны попытки поднять стоимость доллара. Это было сделано в целях увеличения спроса на иностранную валюту со стороны населения.

"На пике, в середине недели, курс достигал отметки 37,30 гривен. Но фактический спрос не был достаточно высоким, чтобы удержать тренд на рост курса. 37,2 — 37,25 гривен, что также способствовало стабильности на наличном валютном рынке ", — говорится в сообщении.

Специалист добавляет, что несмотря на период выплат зарплат и повышенный уровень тревожности в обществе через информационный фон, разница между покупкой и продажей доллара на прошлой неделе оставалась положительной.

Поэтому в течение 4-9 июля украинцы могут ожидать умеренного снижения стоимости доллара, то есть курс будет колебаться в пределах 36,8 — 37,4 гривны.

"Завершение периода выплат зарплат должно снизить спрос на валюту со стороны населения. Правда, усиление тревоги в обществе, скорее всего, будет сдерживать темпы этой коррекции и, наконец, психологический уровень 37 гривен, приближение к которому я ожидала в первой половине июля, пока будет недостижимым" ", — разъясняется на сайте.

Курс доллара в Украине на 4 июля

По данным Минфина, во вторник, 4 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,20 (покупка) и 37,30 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ситуации на валютном рынке с курсом доллара в следующем году.