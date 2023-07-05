"В нас максимум за останні 11 років": чого українцям чекати від курсу долару

Завдяки зарубіжній допомозі, долар буде стабільним найближчим часом

Більшість експертів вважають, що на цьому тижні курс долара не принесе українцям несподіваних "подарунків".

Як повідомляє економіст і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для ТСН, Нацбанк зараз тримає під контролем як безготівковий, так і готівковий ринок.

Пендзин роз'яснює, що завдяки зарубіжній фінансовій допомозі, регулятору вдалось збільшити золотовалютні резерви (ЗВР) до 39,5 млрд доларів, не дивлячись на воєнний стан в країні.

"Це максимум за останні 11 років, а рік тому обсяг золотовалютних резервів був меншим майже вдвічі — 21 млрд доларів", — додає економіст.

Курс долара в Україні на 5 липня

За даними Мінфін, у середу, 5 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,12 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на курс долара у липні можуть вплинути декілька чинників, але експерти прогнозують більш-менш стабільність на валютному ринку.