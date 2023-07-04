Долар падає? Якого курса чекати українцям на цьому тижні

Експертка дала прогноз щодо курсу долара на цей тиждень

Експерти вважають, що у липні курс має бути стабільним, хоча на нього можуть вплинути деякі чинники. Однак на цьому тижні фахівці прогнозують зниження вартості долара.

Як повідомляє Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько для 24 Каналу, цього тижня курс гривні лише міцнішатиме.

За словами Золотько, на минулому тижні були невдалі спроби підняти вартість долару. Це було зроблено з метою збільшення попиту на іноземну валюту з боку населення.

"На піку, в середині тижня, курс сягав позначки 37,30 гривень. Але фактичний попит не був достатньо високим, щоб втримати тренд на зростання курсу. До того ж великі системні банки, що мають найбільші мережі відділень здебільшого продовжували утримувати курс продажу в діапазоні 37,2 – 37,25 гривень, що також сприяло стабільності на готівковому валютному ринку", — мовиться у повідомленні.

Фахівчиня додає, попри період виплат зарплат та підвищений рівень тривожності у суспільстві через інформаційний фон, різниця між купівлею та продажем долара минулого тижня залишалась позитивною.

Тож, протягом 4-9 липня українці можуть очікувати на помірне зниження вартості долара, тобто курс коливатиметься в межах 36,8 — 37,4 гривні.

"Завершення періоду виплат зарплат має знизити попит на валюту з боку населення. Щоправда, посилення тривоги у суспільстві, скоріш за все, буде стримувати темпи цієї корекції й зрештою психологічний рівень 37 гривень, наближення до якого я очікувала у перші половині липня, поки буде недосяжним", — роз'яснюється на сайті.

Курс долара в Україні на 4 липня

За даними Мінфіну, у вівторок, 4 липня середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,20 (купівля) та 37,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ситуацію на валютному ринку з курсом долара у наступному році.