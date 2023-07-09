Перспектива колебаний есть: украинцам рассказали, чего ждать от курса доллара до конца лета

Первые изменения будут заметны именно в банковском секторе

Ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной, однако все может измениться уже к концу лета. Многое будет зависеть от зерновых соглашений, а также решений Нацбанка.

Такой прогноз сделал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, пишет 24 канал.

По его словам, с 10 по 16 июля курс доллара не коснутся изменения, поскольку текущее состояние рынка достаточно стабильное. Сейчас НБУ полностью покрывает все необходимые дефициты и интервенции валюты на межбанке.

"На наличном рынке ситуация достаточно стабильная, риски, сформированные на рынке, покрываются за счет широкого спреда. Мы можем увидеть, что сейчас курс продажи валюты находится примерно на уровне 37,4 гривны, а курс покупки – 36,8 гривны. Так что 60 копеек, это достаточно широкий спрэд", — сказал эксперт.

В то же время аналитик добавил, что в ближайшее время есть риски колебания курса доллара на одну гривну. По его мнению, это может случиться к концу лета.

"Скажем так, есть перспектива колебаний, но мы ее не ожидаем ближайшей недели. Эти колебания будут определены как раз проблемами с зерновым соглашением, блокировкой портов, проблемами с экспортным притоком валюты и именно это в будущем приведет к тому, что нужно будет пересматривать курс, поскольку ухудшится баланс. Я бы предполагал, что мы столкнемся с этой проблемой до конца лета, но главным фактором этого движения будут следующие действия НБУ", — подчеркнул Шевчишин.

Первые изменения будут заметны именно в банковском секторе, поскольку сейчас валютный рынок полностью мониторится регулятором, а обменные операции происходят через банковскую систему.

"Я предполагаю, что расширение спреда текущее, это именно то, что будет предшествовать этому повышению курса, но банки и НБУ еще не готовы к этому, тем более, что у нас изменились правила игры на топливном рынке. Так что может что-то изменится в позитивную сторону и будут дополнительные бюджетные поступления", — подытожил финансовый аналитик.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 9 июля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 36,75 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,13 (покупка) и 37,24 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Василий Тофан спрогнозировал курс доллара до конца 2023 года и рассказал, что может происходить на валютном рынке в следующем году.