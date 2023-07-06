Курс доллара в середине июля: эксперт предупредил о "качелях"

После 15 июля в обменниках может быть немного другой курс

В период с 10 по 16 июля на рынке наличного доллара в Украине вряд ли возможны глобальные изменения, ситуация будет схожа с началом месяца.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Так, курсовые "качели" и колебания доллара будут происходить в рамках 37-38 грн, а евро – 40-41,5 грн. Но при этом периодически курс будет падать ниже 37 грн с последующим возвращением в коридор 37-38 гривен.

По словам эксперта, на стабильность курса доллара продолжат влиять следующие факторы:

эффективные меры НБУ по сохранению баланса спроса и предложения на наличные деньги, а также по популяризации гривны, как наиболее надежной валюты для сохранения наличных средств граждан;

экспортные поступления;

развитие экономики страны;

мощная макрофинансовая помощь для стабилизации экономики Украины;

косвенный, но очень важный фактор – это успехи ВСУ на фронте, постепенное освобождение захваченных россиянами территорий и приближение победы в войне.

"В то же время, со второй половины июля рынок ожидает активизацию "движений" к постепенному снижению наличного курса до уровня официального. К такой тенденции будет побуждать заявление НБУ о снижении размера учетной ставки на 1-2%, что произойдет, вероятно, в июле или сентябре. Именно размер учетной ставки является одним из выразителей длительного укрепления гривны и стабилизации экономических процессов в стране", — предупреждает о возможном снижении курса доллара к гривне после 15 июля эксперт.

Большинство экспертов также призывают украинцев не переживать насчет падения гривны. Правда, он считают, что и доллар вряд ли будет обесцениваться по отношению к национальной валюте.