Курс долара в середині липня: експерт попередив про "гойдалки"

Після 15 липня в обмінниках може бути трохи інший курс

У період з 10 по 16 липня на ринку готівкового долара в Україні навряд чи можливі глобальні зміни, ситуація буде схожа на початок місяця.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Так, курсові "гойдалки" та коливання долара відбуватимуться в рамках 37-38 грн, а євро – 40-41,5 грн. Але при цьому періодично курс падатиме нижче 37 грн із подальшим поверненням до коридору 37-38 гривень.

За словами експерта, на стабільність курсу долара продовжуватимуть впливати такі фактори:

ефективні заходи НБУ щодо збереження балансу попиту та пропозиції на готівку, а також щодо популяризації гривні як найбільш надійної валюти для збереження готівки громадян;

експортні надходження;

розвиток економіки нашої країни;

потужна макрофінансова допомога для стабілізації економіки України;

непрямий, але дуже важливий чинник – це успіхи ЗСУ на фронті, поступове звільнення захоплених росіянами територій та наближення перемоги у війні.

"Водночас, з другої половини липня ринок очікує активізацію "рухів" до поступового зниження готівкового курсу до рівня офіційного. До такої тенденції спонукатиме заява НБУ про зниження розміру облікової ставки на 1-2%, що відбудеться, ймовірно, у липні або вересні. Саме розмір облікової ставки є одним із виразників тривалого зміцнення гривні та стабілізації економічних процесів у країні", — попереджає про можливе зниження курсу долара до гривні після 15 липня експерт.

Більшість експертів також закликають українців не перейматися падінням гривні. Щоправда, він вважають, що і долар навряд чи знецінюватиметься щодо національної валюти.