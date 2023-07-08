Курс доллара может пойти вверх: эксперт назвал две причины

Маловероятно, что курсовые изменения будут значительными, но в пределах 1 гривны колебания происходить могут

На текущей неделе курс доллара оставался стабильным. Однако существует факторы, которые может вызвать его повышение в ближайшее время.

Что будет с курсом доллара на неделе 10-16 июля, рассказал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Он пояснил, что вероятный рост стоимости американской валюты в Украине могут вызвать две основные причины — повышение тарифов на электроэнергию и рост цен на топливо. При этом, маловероятно, что курсовые изменения будут значительными, но в пределах 1 гривны колебания могут происходить.

"Сейчас понемногу цены на топливо меняются, но доллар пока находится в более или менее стабильном состоянии. Я боюсь, что доллар готовится дать какую-то резкую реакцию на такие действия", — высказал опасения экономист.

Даже при том, что в Украине сейчас значительные золото-валютные резервы в размере 39 миллиардов долларов, рост внутренних цен может повлиять на наличный курс доллара. По предварительным прогнозам, на следующей неделе в обменных пунктах он установится на уровне 37-38 гривен.

По данным портала "Минфин", в субботу, 8 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,75 грн (покупка) и 37,36 (продажа). Наличный курс — 37,15 (покупка) и 37,26 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Как писал "Телеграф", экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что благодаря зарубежной финансовой помощи регулятору удалось увеличить золотовалютные резервы (ЗВР) до 39,5 млрд долларов, несмотря на военное положение в стране. Это — максимум за последние 11 лет, а год назад объем золотовалютных резервов был меньше почти вдвое — 21 млрд долларов.