Ждем ежедневных колебаний: что будет с курсом доллара на следующей неделе

Тарас Лесовой определил факторы, которые могут повлиять на доллар в течение июля

Большинство аналитиков уверены, что на валютном рынке будет стабильность курса, даже несмотря на подрыв Каховской ГЭС. Поэтому в течение следующей недели, с 10 по 16 июля, серьезные колебания доллара не предусмотрены.

Как сообщает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой для УНИАН, разница между покупкой и продажей валюты будет вполне в сознании для "военного" рынка: до 0,25 грн, а амплитуда ежедневных колебаний не превысит 0,3 грн.

Однако Тарас Лесовой отмечает, что в третьей декаде июля будут происходить возможные изменения в виде постепенного приближения курса к официальному.

" После заявлений НБУ о возможном снижении учетной ставки на 1-2 процентных пункта в течение июля или сентября (а это свидетельствует об экономически обоснованной "крепкой" гривне), наличный рынок может отреагировать по меньшей мере изменением "границ" ежедневных колебаний до 36,7-37, 7 грн/долл. и 40-41 грн/евро», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, есть еще один немаловажный момент на валютном рынке.

"Регулятор запускает программу по постепенной либерализации валютного рынка, что также свидетельствует об уверенности НБУ в прочности гривны. Таким образом, межкурсовая разница станет рекордно минимальной и не превысит 0,5-1% ", — разъясняет Тарас Лесовой.

Лесной определил факторы, которые могут влиять на курс доллара в течение недели:

политика НБУ по популяризации гривны;

эффективные действия регулятора по сохранению баланса между спросом и предложением;

внешнеэкономическая деятельность (объем и потенциал экспорта);

постепенное развитие экономики страны;

системные поступления международной помощи.

"Отдельное внимание следует сосредоточить именно на экспорте, ведь НБУ заблаговременно предупредил, что прекращение 18 июля действия "зернового соглашения", а также блокирование страной-агрессором украинских портов будет оказывать большое давление на валютный рынок. Через порты экспортируется продукция АПК, составляющая более 50% от всего объема экспортируемых товаров и продукции. Конечно, пока рано делать какие-то основательные прогнозы, как блокирование экспорта отразится на наличном рынке валют», — добавляет эксперт.

Но Тарас Лесовой уверен, что изменения на валютном рынке станут заметны не раньше, чем через 1-1,5 месяца. Это обусловлено тем, что переговоры о продлении действия "зернового соглашения", скорее всего, будут продолжаться и после его формального завершения. Кроме того, чтобы не зависеть от страны-агрессора Украина разрабатывает альтернативные пути для экспорта агропродукции.

Также эксперт выделяет, по его мнению, важнейший фактор, который будет влиять на "настроение" валюты — это успешные действия ВСУ по освобождению Украины от захватчиков и постепенному приближению победы в войне.

Курс доллара в Украине на 7 июля

По данным Минфина, в пятницу, 7 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,70 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,12 (покупка) и 37,22 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что на курс доллара в июле могут повлиять несколько факторов, но эксперты прогнозируют более-менее стабильность на валютном рынке.