Чекаємо щоденних коливань: що буде з курсом долара наступного тижня
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Тарас Лєсовий визначив фактори, які можуть вплинути на долар протягом липня
Більшість аналітиків впевнені, що на валютному ринку буде стабільність курсу навіть попри підрив Каховської ГЕС. Тож, протягом наступного тижня, з 10 по 16 липня, серйозних коливань долара не передбачено.
Як повідомляє начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для УНІАН, різниця між покупкою і продажем валюти буде цілком притомною для "воєнного" ринку: до 0,25 грн, а амплітуда щоденних коливань не перевищить 0,3 грн.
Однак Тарас Лєсовий зауважує на тому, що у третій декаді липня будуть відбуватися можливі зміни у вигляді поступового наближення курсу до офіційного.
"Після заяв НБУ про можливе зниження облікової ставки на 1-2 відсоткові пункти протягом липня чи вересня (а це свідчить про економічно обґрунтовану "міцну" гривню), готівковий ринок може відреагувати щонайменше зміною "кордонів" щоденних коливань до 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро", — пояснив експерт.
За словами спеціаліста, є ще один важливий момент на валютному ринку.
"Регулятор запускає програму з поступової лібералізації валютного ринку, що також свідчить про впевненість НБУ в міцності гривні. Таким чином, міжкурсова різниця стане рекордно мінімальною і не перевищить 0,5-1%", — роз'яснює Тарас Лєсовий.
Лєсовий визначив чинники, які можуть впливати на курс долара протягом тижня:
- політика НБУ з популяризації гривні;
- ефективні дії регулятора зі збереження балансу між попитом і пропозицією;
- зовнішньоекономічна діяльність (обсяг і потенціал експорту);
- поступовий розвиток економіки країни;
- системні надходження міжнародної фінансової допомоги.
"Окрему увагу варто зосередити саме на експорті, адже НБУ завчасно попередив, що припинення 18 липня дії "зернової угоди", а також блокування країною-агресором українських портів чинитиме неабиякий тиск на валютний ринок. Через порти експортується продукція АПК, що складає понад 50% від всього обсягу експортованих товарів та продукції. Звісно, що поки зарано робити якісь ґрунтовні прогнози, як блокування експорту позначиться на готівковому ринку валют", — додає експерт.
Але Тарас Лєсовий впевнений, що зміни на валютному ринку стануть помітними не раніше, аніж за 1-1,5 місяці. Це зумовлено тим, що перемовини про продовження дії "зернової угоди", швидше за все, триватимуть і після її формального завершення. Крім того, щоб не залежати від країни-агресора, Україна розробляє альтернативні шляхи для експорту агропродукції.
Також експерт виокремлює, на його думку, найважливіший фактор, який впливатиме на "настрій" валюти — це успішні дії ЗСУ зі звільнення України від загарбників та поступового наближення перемоги у війні.
Курс долара в Україні на 7 липня
За даними Мінфін, у п'ятницю, 7 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,12 (купівля) та 37,22 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на курс долара у липні можуть вплинути декілька чинників, але експерти прогнозують більш-менш стабільність на валютному ринку.