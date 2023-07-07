Чекаємо щоденних коливань: що буде з курсом долара наступного тижня

Тарас Лєсовий визначив фактори, які можуть вплинути на долар протягом липня

Більшість аналітиків впевнені, що на валютному ринку буде стабільність курсу навіть попри підрив Каховської ГЕС. Тож, протягом наступного тижня, з 10 по 16 липня, серйозних коливань долара не передбачено.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для УНІАН, різниця між покупкою і продажем валюти буде цілком притомною для "воєнного" ринку: до 0,25 грн, а амплітуда щоденних коливань не перевищить 0,3 грн.

Однак Тарас Лєсовий зауважує на тому, що у третій декаді липня будуть відбуватися можливі зміни у вигляді поступового наближення курсу до офіційного.

"Після заяв НБУ про можливе зниження облікової ставки на 1-2 відсоткові пункти протягом липня чи вересня (а це свідчить про економічно обґрунтовану "міцну" гривню), готівковий ринок може відреагувати щонайменше зміною "кордонів" щоденних коливань до 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро", — пояснив експерт.

За словами спеціаліста, є ще один важливий момент на валютному ринку.

"Регулятор запускає програму з поступової лібералізації валютного ринку, що також свідчить про впевненість НБУ в міцності гривні. Таким чином, міжкурсова різниця стане рекордно мінімальною і не перевищить 0,5-1%", — роз'яснює Тарас Лєсовий.

Лєсовий визначив чинники, які можуть впливати на курс долара протягом тижня:

політика НБУ з популяризації гривні;

ефективні дії регулятора зі збереження балансу між попитом і пропозицією;

зовнішньоекономічна діяльність (обсяг і потенціал експорту);

поступовий розвиток економіки країни;

системні надходження міжнародної фінансової допомоги.

"Окрему увагу варто зосередити саме на експорті, адже НБУ завчасно попередив, що припинення 18 липня дії "зернової угоди", а також блокування країною-агресором українських портів чинитиме неабиякий тиск на валютний ринок. Через порти експортується продукція АПК, що складає понад 50% від всього обсягу експортованих товарів та продукції. Звісно, що поки зарано робити якісь ґрунтовні прогнози, як блокування експорту позначиться на готівковому ринку валют", — додає експерт.

Але Тарас Лєсовий впевнений, що зміни на валютному ринку стануть помітними не раніше, аніж за 1-1,5 місяці. Це зумовлено тим, що перемовини про продовження дії "зернової угоди", швидше за все, триватимуть і після її формального завершення. Крім того, щоб не залежати від країни-агресора, Україна розробляє альтернативні шляхи для експорту агропродукції.

Також експерт виокремлює, на його думку, найважливіший фактор, який впливатиме на "настрій" валюти — це успішні дії ЗСУ зі звільнення України від загарбників та поступового наближення перемоги у війні.

Курс долара в Україні на 7 липня

За даними Мінфін, у п'ятницю, 7 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,12 (купівля) та 37,22 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на курс долара у липні можуть вплинути декілька чинників, але експерти прогнозують більш-менш стабільність на валютному ринку.