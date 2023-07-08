Курс долара може піти вгору: експерт назвав дві причини

Малоймовірно, що курсові зміни будуть значними, але в межах 1 гривні можуть відбуватися коливання

На поточному тижні курс долара залишався стабільним. Однак є фактори, які можуть викликати його підвищення найближчим часом.

Що буде з курсом долара на тижні 10-16 липня, розповів доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков.

Він пояснив, що ймовірне зростання вартості американської валюти в Україні можуть викликати дві основні причини — підвищення тарифів на електроенергію та зростання цін на пальне. При цьому малоймовірно, що курсові зміни будуть значними, але в межах 1 гривні коливання можуть відбуватися.

"Зараз потроху ціни на пальне змінюються, але долар поки що перебуває у більш менш стабільному стані. Я боюся, що долар готується дати якусь різку реакцію на такі дії", — висловив побоювання економіст.

Навіть при тому, що в Україні зараз значні золото-валютні резерви у розмірі 39 мільярдів доларів, зростання внутрішніх цін може вплинути на готівковий курс долара. За попередніми прогнозами наступного тижня в обмінних пунктах він встановиться на рівні 37-38 гривень.

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 8 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,75 грн (купівля) та 37,36 (продаж). Готівковий курс — 37,15 (купівля) та 37,26 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Як писав "Телеграф", економіст і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін повідомив, що завдяки закордонній фінансовій допомозі регулятору вдалося збільшити золотовалютні резерви (ЗВР) до 39,5 млрд. доларів, попри воєнний стан у країні. Це — максимум за останні 11 років, а рік тому обсяг золотовалютних резервів був меншим майже вдвічі — 21 млрд доларів.